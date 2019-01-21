Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"

"Винних нема" – справа про самогубство льотчика Владислава Волошина закрита. Правоохоронці поставили на цьому крапку. Проте в історії про скандальний ремонт Миколаївського аеропорту до фіналу ще дуже далеко.

Почну з новини, яка приголомшила не лише мене. Поліція Миколаївської області, яка вела розслідування щодо обставин загибелі льотчика Владислава Волошина перед новим роком закрила справу, адже не знайшла доказів того, що його смерть – це наслідок доведення до самогубства.

Про це правоохоронці повідомили у відповідь на журналістський запит.

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Нагадаю, Владислав Волошин вистрелив у себе 18 березня 2018 року. На той момент він займав посаду виконувача обов’язків директора Миколаївського аеропорту. Якраз у цей період навколо цього об’єкту вирували корупційні пристрасті. Адже місцева влада заявила, що аеропорт незабаром відкриють для авіасполучення і першим приймуть на летовищі борт Президента.



Владислав Волошин

Найбільше за швидке відкриття аеропорту хвилювався голова Миколаївської обладміністрації Олексій Савченко. І як результат, щоб не втрачати дорогоцінного часу, без тендеру і без проекту будівлю аеровокзалу доручили реконструювати місцевій будівельній фірмі "Житлопромбуд-8". Документацію планували оформити заднім числом.

Скандал розгорівся, коли незручні запитання про роботи в аеропорті губернатору та його оточенню почали ставити журналісти. І от тоді в Prozorro нарешті з’явилась тендерна документація, готувати і підписувати яку доводилось на той момент саме Владиславу Волошину. Тендер провалився, справою зацікавилась аудитслужба та НАБУ. І цей же момент "Житлопромстрой-8" вимагав компенсації витрачених грошей за вже виконані роботи. Щоб легалізувати їх, акти виконаних робіт мав би підписати саме Волошин.

Зі скрінів особистої переписки, яку після смерті Владислава виклали в мережу його друзі, видно, що він дуже переживав за ситуацію, в яку вляпався, натякав на те, що на нього тиснуть зверху та примушують робити неприйнятні речі. На жаль, Владислав не розповів більше і забрав усі таємниці Миколаївського аеропорту із собою. Зв’язок усіх цих корупційних хитросплетінь із його вчинком був очевидний, але правоохоронці доказів не знайшли.



Олексій Савченко

Багато хто сподівався, що трагедія на тлі махінацій в аеропорті зупинить місцеву владу і там нарешті наведуть порядок та все почнуть робити за законом. На жаль, дива не сталося. Посаду керівника аеропорту посів депутат Миколаївської облради Федір Барна. Ситуація з аеропортом була йому добре відома, він і до призначення на посаду керівника брав активну участь у питаннях щодо його реконструції. Але скандалів через то в Миколаєві не поменшало. Будівельна фірма дотепер судиться із аеропортом за гроші, які їм мали б виплатити за виконані без тендеру роботи.

І от, в грудні Федір Барна поспішив похвалитися у власному фейсбуці запуском регулярних рейсів з Миколаєва до Києва, як раптом щось знову пішло не так. Скасували перший рейс, нібито через низький попит, згодом і решту, а у фіналі авіакомпаніія "Дрімвайнд" повідомила, що не співпрацюватиме з Миколаївським аеропортом взагалі. Причини не пояснила.



Федір Барна

І от остання новина з серії "Ніколи такого не було. І знову". Як виявилося, наприкінці грудня за бюджетні 125 мільйонів Миколаївський аеропорт вирішив реконструювати та осучаснити радіотехнічні засоби посадки. І все б нічого – справді – важлива річ для аеропорту. От тільки угоду, до речі, за переговорною процедурою, уклали із фірмою, яка на той момент не мала ліцензії ДАБІ, а це обов'язкова умова для проведення таких робіт. Згодом фірма "ГарантКомплексБуду" необхідний документ таки отримала. І вийшла ситуація з відомого анекдоту – срібні ложечки знайшлися, а осад лишився.

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Попри скандали, трагедію, попри прискіпливу увагу журналістів до діяльності Миколаївського аеропорту методи керування ним не зімнилися: документи оформлюються то "заднім" числом, то з умовностями, то за договорняками. Бюджетні гроші течуть рікою, а зиску від наявності аеропорту зі статусом "міжнародного" – миколаївцям, по факту, жодного! Навіть поодинокі чартери до Єгипту й ті не завжди можуть повернутися додому, бо чистити смугу не завжди вдається. Отакі авіапригоди по-миколаївськи.