Ні вашим, ні нашим: Запорізький титано-магнієвий комбінат і далі в статусі перехідного прапору

Апеляційний суд віддав Запорізький титано-магнієвий комбінат державі, але чи так просто відступиться Фірташ?

12 грудня 2018 року Центральний апеляційний господарський суд підтвердив липневе рішення Господарського суду Запорізької області про розірвання договору щодо заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", контрольоване олігархом Дмитром Фірташем. Ініціювала позов Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Відповідачами виступали кіпрська компанія "Толексіс Трейдінг Лімітед" та ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат". Майже півроку тривав розгляд апеляції, яку подала сторона DF Group, і от тепер, здавалося б, крапка поставлена.

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Відповідно до рішень обох судів, цілісний майновий комплекс комбінату має бути повернутий у власність держави. Однак минулої п'ятниці вже з'явилася й реакція від сторони Фірташа. DF Group заявила, що оскаржуватиме це рішення і дали виборюватиме своє право на володіння ЗТМК в українських та міжнародних судах. А якщо ви раптом не пам'ятаєте, в чому конфлікт Фірташа та держави Україна на тлі боротьби за ЗТМК, то я спробую коротко все розповісти. А ви робіть висновки – чи має олігарх Фірташ право на володіння стратегічним підприємством і чому веде за нього таку затяту боротьбу.

Зазначу, ЗТМК насправді не просто унікальний актив, це – дійсно стратегічне підприємство. "Запорізький титано-магнієвий" – єдиний в Європі завод з виробництва титанової губки: напівфабрикату для виробництва власне металу – титану. А Фірташ отримав контроль над ЗТМК у 2012 році. Це був розквіт правління найлегітимнішого президента часів незалежності – Віктора Януковича.

Наближена до нього компанія, щоправда, із кіпрським корінням, Tolexis Trading Ltd, отримала під контроль 49% державного металургійного гіганта – "Запорізького титаномагнієвого комбінату". Але в умовах укладеного із Фондом держмайна контракту був важливий пункт: компанія Фірташа мала вкласти 110 мільйонів доларів, за тим курсом це 880 мільйонів гривень, у статутний капітал підприємства та спрямувати їх на модернізацію комбінату.



Компанія Фірташа мала вкласти 110 мільйонів доларів у статутний капітал підприємства

Змінився і юридичний статус ЗТМК. У 2013 році нібито з метою залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій та модернізації виробництва державне підприємство ЗТМК стало товариством з обмеженою відповідальністю. А Фонд держмайна передав до капіталу товариства цілісний майновий комплекс комбінату, що раніше перебував в управлінні ДП "ЗТМК".

І хоча контрольні 51% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" лишились у власності держави, по суті ЗТМК був повністю під керуванням Фірташа. На чолі комбінату перебував його менеджер Володимир Сивак. За його керівництва інвестовані від Tolexis мільйони пішли не на модернізацію, а на погашення боргів ЗТМК за енергоносії та перед кредиторами, які знову ж таки були пов'язані із до DF Group. Тобто гроші не інвестували – їх прогнали через комбінат, аби просто перекласти з однієї кишені до іншої, згодом їх взагалі вивели на офшорні фірми.

Як встановили детективи НАБУ, справді на модернізацію пішло лише 20 мільйонів гривень. Але це копійки проти запланованих інвестицій.

Увесь фактаж щодо обману держави та невиконання умов інвестиційного договору детективи передали до САП, а та в свою чергу ініціювала судовий позов щодо повернення комбінату державі, апеляційну перемогу в якому й отримала напередодні.



У 2016 року директора ЗТМК Володимира Сивака САП обвинуватила у розтраті інвестицій

Але попри усі ці суди, Фірташ ані дня не втрачав контролю над підприємством. У листопаді 2016 року його ставленика, директора ЗТМК Володимира Сивака САП обвинуватила у розтраті зазначених інвестицій на суму майже півмільярда гривень. За це Сивака судять і дотепер, але це не заважає йому обіймати посаду керівника ЗТМК, попри те, що його контракт давно сплив.

До речі, у справі Сивака стався цікавий випадок. Суддя Нінель Марченко офіційно повідомила Вищу раду правосуддя про те, що службовець ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" пропонував їй 50 тисяч доларів за виправдувальний вирок Сиваку. У тій же заяві вона попросила ВРП розглянути можливість не оприлюднювати її повідомлення, оскільки проводяться слідчо-розшукові дії.

Втім, документ на сайті ВРП було оприлюднено. Чому проігнорували прохання судді та опублікували в інтернеті її заяву – велике питання до ВРП. Адже таким чином фактично попередили хабарників – надалі діяти обережніше.

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Очевидно, що Фірташ відступатися від ЗТМК не збирається. Тож про події навколо нього ми ще поговоримо у новому році.