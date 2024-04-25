Фастів на Київщині затопило, автомобілі по бампер під водою

У Київській області після рясних дощів затопило Фастів. Автомобілі буквально плавають, десятки машин біля автовокзалу опинились у воді.

У Фастові пройшов сильний дощ з градом. Фото наслідків негоди публікують місцеві телеграм-канали.

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Наслідки негоди у Фастові

Внаслідок негоди у Фастові затопило деякі вулиці, зокрема паркову біля місцевого автовокзалу. На кадрах видно, що чоловіки по коліна у воді. Вони намагаються врятувати свої авто.

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Кадри з Фастова:

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію. Натомість жителі Фастова у соцмережах просять, аби воду у місцях підтоплень викачали за допомогою спецтехніки.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що деякі вулиці також затопило й у Києві та Боярці.

До слова, 24 квітня столицю України теж охопило масштабне водопілля. Затопило Гідропарк та Муромець. Рівень Дніпра сягнув історичної позначки.

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