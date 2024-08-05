Жодного сонячного дня: в яких областях пройдуть сильні дощі та грози

Найближчими днями в частині України знову литиме. Також очікуються грози.

Де саме чекати опадів, якою буде погода в найближчі три доби, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

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Дощі в Україні

У вівторок, 6 серпня, на Заході, вдень і у Вінницькій, Житомирській, Одеській, подекуди в Київській, Черкаській і Миколаївській областях пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На решті території без опадів.

До речі, вночі +14 – +16, вдень +22 – +27, на Заході +18 – +23, у південній частині вночі +15 – +20, вдень +25 – +30 градусів.

Далі, 7 – 8 серпня, в Україні переважно без опадів. Тільки вдень середи у північних, центральних і Харківській областях короткочасний дощ, гроза.

Вночі +13 – +18, на Півдні країни до +22, вдень +22 – +27, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму +26 – +31 градус.

Вітер переважно північний та північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у західних областях литиме також 9 і 10 серпня. Також у суботу дощі можливі й на Півночі.

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