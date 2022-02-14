Докази доволі очевидні, – Джонсон про те, що Росія таки планує вторгнення
Джерело:BBC
Борис Джонсон заявив, що Росія планує вторгнення в Україну. За його словами, докази є досить очевидними.
Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що окрім зосередження військ на кордонах є й "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку" до нападу. Про це він повідомив під час візиту до Шотландії.
Читайте також Британія розробляє пакет військової допомоги для України: про нього оголосять днями
Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але ще є час, щоб Путін відступив. Міністр оборони Бен Воллес мав рацію, сказавши, що Захід має бути єдиним проти російської агресії,
– сказав Борис Джонсон.
Глава британського уряду наголосив, що союзники "повинні бути сильними, рішучими та єдиними". За його словами особливо важливо проявити єдиний фронт, коли мовиться про економічні санкції.Зверніть увагу! У Великій Британії 10 лютого схвалили закон про режим найжорсткіших санкцій проти Росії. Обмеження запровадять у разі нового вторгнення в Україну.
Війська Росії біля України: коротко
- Олексій Резніков поінформував, що біля наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за словами міністра оборони, там немає ударних груп.
- Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових та 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.
- Валерій Залужний зауважив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.