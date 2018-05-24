Дослідження: Критична нестача водіїв стала однією з причин підвищення цін на проїзд в Києві

Щоб запобігти масовій еміграцію водіїв і компенсувати їх критичний брак, Київська міська державна адміністрація була змушена підвищити вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це йдеться в блозі-розслідуванні, опублікованому на порталі Censor.net.

Автор акцентує увагу на тому, що, згідно з опублікованими КМДА документам, водії звільняються з КП "Київпастранс" і виїжджають з країни через неконкурентні зарплати.

"У "Київпастрансі" констатують, що середньомісячна зарплата співробітників КП звичайного режиму (трамваї, тролейбуси, автобуси) в 2018 році зросте до 9 291 грн (до речі, це менше офіційної середньої зарплати по Києву – 13 388, за даними Державної служби статистики за березень). Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов повідомив, що підприємство відчуває гострий дефіцит кадрів з-за низьких зарплат. Зокрема, за його словами, в метрополітені сьогодні 468 вакансій (5,9% від загальної кількості працівників), в "Київпастрансі" – 2434 вакансії (25,8%)", – сказано в матеріалі.

Видання робить висновок, що Києву без підвищення зарплат водіям загрожує транспортний колапс.

"У той же час заступник голови КМДА Дмитро Давтян в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповів про те, що київські водії, які отримали місцеве освіту і хороший трудовий досвід, "не докладаючи особливих зусиль» їдуть в Європу, зокрема, в Польщі. Так як, за словами заступника голови КМДА, рівень оплати праці там істотно вище. Очевидно, підвищення зарплат є необхідною умовою для того, щоб зупинити масову еміграцію водіїв. В іншому випадку Київ неминуче опиниться в ситуації, коли не буде кому водити громадський транспорт, в результаті чого місто просто зупиниться", – стверджує автор.

За його словами, таким чином в 2018 році фонд оплати праці співробітників звичайного режиму "Київпастрансу" виріс на 423,4 млн грн (або ж на 67,2%).

"Причому, пояснюють в КП, зростання розміру фонду обумовлений не тільки підвищенням зарплат, але і збільшенням обсягів виконуваних співробітниками робіт. Це пов'язано зі збільшенням кількості техніки на дорогах, яку треба буде комусь водити і лагодити", – йдеться в завершенні матеріалу.