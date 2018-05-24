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Дослідження: Критична нестача водіїв стала однією з причин підвищення цін на проїзд в Києві

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Проїзд в Києві
Проїзд в Києві / ua.news

Щоб запобігти масовій еміграцію водіїв і компенсувати їх критичний брак, Київська міська державна адміністрація була змушена підвищити вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це йдеться в блозі-розслідуванні, опублікованому на порталі Censor.net.

Автор акцентує увагу на тому, що, згідно з опублікованими КМДА документам, водії звільняються з КП "Київпастранс" і виїжджають з країни через неконкурентні зарплати.

"У "Київпастрансі" констатують, що середньомісячна зарплата співробітників КП звичайного режиму (трамваї, тролейбуси, автобуси) в 2018 році зросте до 9 291 грн (до речі, це менше офіційної середньої зарплати по Києву 13 388, за даними Державної служби статистики за березень). Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов повідомив, що підприємство відчуває гострий дефіцит кадрів з-за низьких зарплат. Зокрема, за його словами, в метрополітені сьогодні 468 вакансій (5,9% від загальної кількості працівників), в "Київпастрансі" 2434 вакансії (25,8%)", сказано в матеріалі.

Видання робить висновок, що Києву без підвищення зарплат водіям загрожує транспортний колапс.

"У той же час заступник голови КМДА Дмитро Давтян в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповів про те, що київські водії, які отримали місцеве освіту і хороший трудовий досвід, "не докладаючи особливих зусиль» їдуть в Європу, зокрема, в Польщі. Так як, за словами заступника голови КМДА, рівень оплати праці там істотно вище. Очевидно, підвищення зарплат є необхідною умовою для того, щоб зупинити масову еміграцію водіїв. В іншому випадку Київ неминуче опиниться в ситуації, коли не буде кому водити громадський транспорт, в результаті чого місто просто зупиниться", стверджує автор.

За його словами, таким чином в 2018 році фонд оплати праці співробітників звичайного режиму "Київпастрансу" виріс на 423,4 млн грн (або ж на 67,2%).

"Причому, пояснюють в КП, зростання розміру фонду обумовлений не тільки підвищенням зарплат, але і збільшенням обсягів виконуваних співробітниками робіт. Це пов'язано зі збільшенням кількості техніки на дорогах, яку треба буде комусь водити і лагодити", йдеться в завершенні матеріалу.

Теги: Новини Києва КМДА Тарифи Міністерство інфраструктури Транспорт
Джерело: 24 Канал
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