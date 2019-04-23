Доступ до банківської таємниці та міжнародна співпраця: як працює АРМА

Про агентство АРМА, скільки воно приносить державі коштів та скільки витрачає, а також як отримує доступ до банківських рахунків, не чекаючи рішення суддів – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів директор Агентства з розшуку та менеджменту активів Антон Янчук.

Конкурс в АРМА

– Агентству АРМА суди передають активи, які арештовані на час розслідування кримінальних справ. Це можуть бути квартири, машини, бізнес-об'єкти. Після вироку це майно буде конфісковане на користь держави або повернеться власнику. Проте на час розслідування воно передане АРМА, тому агентство мусить на конкурсі знайти для нього компанію-управителя, яка відповідатиме за його збереження та зароблятиме на цьому.

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– Відбувається конкурс на якому управитель повинен довести як він керуватиме певним об'єктом, який буде розподіл витрат, яка винагорода за його послуги. Також він має запропонувати цінові умови та довести, що вони є ринковими та враховують абсолютно всі обставини.



На що проводиться конкурс в АРМА

– Будь-який договір містить умови про те, що доходи від управління діляться на три частини. Перше – певний відсоток, який управитель повинен витрачати на утримання майна. Наприклад, щодо квартир це тримання її в належному стані, оплата комунальних та будь-яких інших необхідних платежів. Другий елемент – це оплата послуг управителем. І третій – це решта прибутку, який перераховується в державний бюджет.

Скільки агентство отримує та віддає коштів

– Загальна сума доходів від управління у 2018 році становила понад 40 мільйонів гривень. З них приблизно 30 мільйонів було витрачено на утримання майна і на оплату послуг управителям по об’єктам, які були передані в управління. Безпосередньо до державного бюджету перераховано понад дев’ять мільйонів прибутку.

У 2018 році державою був виділений бюджет на АРМУ – понад 240 мільйонів гривень, проте ми використали менше 200 мільйонів. Щоб окупити ці виділені гроші діяльністю управителів, то потрібно залучити більше бізнесу до участі в конкурсах.

– Таож потрібно припинити активну протидію зі сторони власників та зацікавлених осіб в управлінні арештованим майном. Та комунікувати з правоохоронними органами перш ніж вони передаватимуть нам складні комплексні інфраструктурні об’єкти, щоб це не було для нас новиною.

Міжнародна співпраця

– АРМА наразі є членом чотирьох найбільших всесвітніх мереж з транскордонного обміну даними про розшук активів. Це мережа CARIN, StAR, Інтерпол та Європол.

А також АРМА є учасником понад п'яти регіональних мереж по транскордонному обміну даними для розшуку активів. Таким чином географія охоплення юрисдикції АРМА, як партнерів, поширюється на понад 100 країн світу.

– Загалом за 2018 рік було спрямовано понад 80 запитів в іноземні країни з метою розшуку активів. Безпосередньо до нас було спрямовано тільки 15. Деякі приклади цієї співпраці вже стали відомими у суспільстві та дали рух кримінальному провадженню. Наприклад, це справа про те, як громадянин України підробив власні документи про смерть в Україні. Та продовжував свою діяльність у Франції.



Дмитро Малиновський – громадянин, який підробив документи

Як АРМА отримує доступ до банківської таємниці без рішення суду

– АРМА в праві застосовувати весь інструментарій по розшуку активів лише за зверненням конкретного кола осіб – слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури та судді. Немає власної ініціативи щось шукати.

В АРМА є функціонал по звернення до будь-якої банківської установи в Україні на підставі звернення правоохоронного органу. З тим, щоб банк розкрив банківську таємницю про наявність або відсутність рахунків, залишків по них, руху коштів.

– Були внесені зміни до законодавства про банк одразу з прийняттям спеціального закону про АРМА. Пізніше протягом 2018 року нам вдалося дійти згоди на інституційному та підзаконному рівні. А також врегулювати технічно питання з Національним банком. За 2018 рік було спрямовано понад 250 запитів до різних банків стосовно надання цієї інформації.