Доїхали з Москви, – мігранти розповіли як і за скільки дістались до польського кордону
Джерело:Анатолій Штірліц у твітері
Через дії Олександра Лукашенка на білорусько-польському кордоні відбувається міграційна криза. Кожного дня туди прибуває все більше біженців.
Мігрант із Малі приїхав з Москви за 2 тисячі доларів
Один із них – чоловік, який приїхав з Малі, що на африканському континенті, повідомив, як потрапив до Білорусі. Відеозапис його розповіді оприлюднили в мережі 13 листопада.
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Приїхали через Москву. Заплатили 2 тисячі доларів за одну людину, щоб із Москви приїхати сюди (на білорусько-польський кордон – 24 канал),
– сказав мігрант.
Хлопець зазначив, що у столиці Росії проживав 2 роки, бувши студентом. Він хоче потрапити з Білорусі до Франції, а на лінію розмежування з Москви потрапив автомобілем через ліс.
Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.
- Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.