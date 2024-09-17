Всі чекають одного: що зупиняє США від рішучих кроків щодо ударів по Росії

Сполучені Штати надають Україні суттєву допомогу, але при цьому країна так і не наважилась ухвалити рішення про використання західної зброї по Росії. Наразі перемовини щодо цього тривають.

Останнім часом дедалі активніше звучать обговорення про перемовини та закінчення війни. Як розповів 24 Каналу народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко, поки все це лише припущення та здогадки.

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Коли можуть ухвалити рішення про удари по Росії

За словами Романа Костенка, насправді ніхто не знає, як розвиватиметься ситуація далі. Всі, хто озвучує терміни закінчення бойових дій, – просто гадають.

Всі чекають одного – виборів у США. Всі: і росіяни, і китайці, і навіть самі американці. Українці також, тому що нам треба зрозуміти, яка буде адміністрація, які кроки вона зробити для того, щоб зупинити війну,

– розповів народний депутат.

Зрозуміло, що зараз ми не знаємо, якою на той час буде ситуація. Також важливим стане бачення нового президента та інших гравців, які так чи інакше мають стосунок до війни. Тому очевидно одне – зараз всі чекають виборів. Тільки після них ухвалять рішення, як діяти далі.

Чого досі бояться у США

На жаль, наші партнери досі мають страх ескалації. Хоча не можна не погодитися зі словами очільника ГУР Кирила Буданова, який сказав, що по території України Росія вже використала всі свої види озброєння. Стало очевидно, що країна-агресорка може воювати тільки на сході та півдні, адже як тільки ЗСУ увійшли на Курщину – там не було кому оборонятися.

Але, оцінюючи ситуацію з наданням дозволів на удари, варто також згадати слова колишнього керівника ЦРУ Девіда Петреуса. Він сказав, що одна справа говорити в ефірах і виступати перед аудиторією, а зовсім інша – ухвалювати рішення, коли перед тобою не тільки війна в Україні, а Близький Схід, Середня Азія, Тихоокеанський регіон. Всі рішення ухвалюються з огляду на одну загальну картину.

Багатьом здається, що на столі лежить тільки карта України й більше нічого, але це не так. У наших партнерів є не тільки ми. Проте існує дипломатія, наш президент, МЗС, щоб ставити Україну в центр поля зору світу,

– підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що зволікання з хуваленням рішення вже призвело до того, що Росія перекидає свої засоби вглиб території. Щоб дістати до них тепер може знадобитися зброя зі ще більшою дальністю.