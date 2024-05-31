Спрацював ризик втрати Харкова: військовий експерт про дозвіл бити по Росії

США надали, нібито неофіційний, дозвіл Україні на використання американської зброї для ударів по території Росії. Дозвіл був наданий для ударів по прикордонних територіях в межах Харківської області.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що США пішли на поступки через загрозу для Харкова. Також він розповів, для яких областей України теж потрібен дозвіл на використання зброї США.

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Чому США пішли на поступки

За словами Жданова, Україна має дозвіл на захист в межах Харківської області. Якщо українська розвідка має дані про угруповання російських військ, ЗСУ має повне право завдавати удари ракетами та іншими засобами, які Україні надали США.

Для мене диво, що Вашингтон починає погоджуватися на застосування американської зброї. Я допускав, що нам дозволять в прикордонній смузі використовувати артилерійські засоби, що ми отримали від більшості країн-партнерів. А от далекобійні засоби ураження, такі як ATACMS, які мають дальність 160 або 300 кілометрів, як думав, навряд чи,

– зауважив військовий експерт.

Жданов пояснив, що поле бою "диктує" свої умови. США пішли на поступки, скоріш за все, для захисту Харкова.

Ситуація така, що або нам дають дозвіл бити по території Росії і ми захищаємо Харків, або проводимо евакуацію міста,

– підкреслив військовий експерт.

Озброєння, яке може завдавати удари на великій відстані в межах Харківської області – це система HIMARS, боєкомплект якої складається з реактивних снарядів з дальністю 175 кілометрів та ракет ATACMS. Дозвіл на застосування ЗРК Patriot територіальних обмежень немає.

Ми можемо за допомогою цього комплексу збивати повітряні цілі в повітряному просторі Росії, США не заперечують,

– зазначив Жданов.

ЗСУ потрібен дозвіл і для інших областей

На думку Жданова, Україні потрібно мати також дозвіл на удари в межах Донецької та Луганської областей, а також територію Росії, яка є навпроти Криму. Основа боєздатності російських військ – це логістика, яку ракетами ATACMS Україна могла б "підкорегувати".

На жаль, поки ми обмежені територією однієї області,

– додав військовий експерт.

Дозвіл від США: коротко