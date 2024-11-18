Путін до цього не звик: ймовірний дозвіл Україні бити ATACMS може стати шоком для диктатора

Ввечері 17 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний дозвіл США на використання ракет по Росії. Їх нібито мають застосувати спершу в Курській області для стримування російських та північнокорейських військ.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив 24 Каналу, що для такого рішення Заходу є пояснення. Владімір Путін має зрозуміти, що його злочини не залишаться безкарними.

До теми Україна зможе бити ракетами ATACMS по Росії: що відомо про цей вид зброї

Як може відреагувати очільник Кремля

"Цікаво, бо відбувається те, до чого Путін не звик. Він звик, що може грізно попереджати, озвучувати якісь речі й тоді Захід відступає. Але почалася доросла гра", – підкреслив Олег Рибачук.

У Кремлі не раз заявляли, що Україні нібито не можна надавати танки, ракети, літаки, а щобільше – можливість бити вглибину російських територій. Втім у реальності все відбувається інакше.

Я не знаю під яким впливом це відбувається, але сприймаю це як миттєву реакцію на ніч, яку ми пережили (масований обстріл 17 листопада – 24 Канал). Після паузи Путін безпрецедентно й нахабно вдарив знову. Це показували й обговорювали всі світові канали,

– розповів Олег Рибачук.

Відповідно, можемо припустити, що дозвіл на удари – це відповідь демократичного світу на беззаконня Росії. Путіну хотіли показати, що є жорстка реакція на чергову ескалацію. Однак варто почекати, що буде далі. Як правило, окупанти після однієї масованої атаки невдовзі проводили іншу. Це може повторитися.

Чому Росія атакувала саме зараз

Варто зауважити, що росіяни не чекали морозів для проведення обстрілу. Складається враження, що вони поспішають, а ймовірна причина – інавгурація Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня 2025 року.

Також окупанти розуміють, що одним з перших ударів України західною зброєю можуть бути війська КНДР у Курській області. Час покаже, чи справді офіційний Київ вирішить влучити саме туди. Варто розуміти, що наразі інформації мало. Так було, коли надавали ракети, системи ППО Patriot та літаки F-16.

Хоча кажуть нібито росіяни все знали й перенесли свої літаки далеко за Урал, але в зоні досяжності американської зброї є сотні об'єктів. Важливо, що мовиться не тільки про зброю американського виробництва, але й французького, італійського та британського,

– підсумував Олег Рибачук.

До слова, західні ЗМІ 17 листопада написали, що Джо Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами ATACMS дальнього радіуса дії. Видання припускають, що це відповідь на залученні військ КНДР до війни. Крім цього, Байден може не заперечувати проти використання ракет не лише по Курщині, а по іншій території Росії.

Президент України відреагував на повідомлення й наголосив, що такі дії не анонсують. Важливі не слова, бо ракети самі за себе скажуть.