"Пізно пити Боржомі": Росія вже відчуває удари зброєю Заходу по своїй території, – Буданов

Усе більше країн дозволяє Україні атакувати ворожі цілі на території Росії. Тим часом у Кремлі погрожують ескалацією конфлікту після цього. Голова ГУР Кирило Буданов прокоментував ці путінські погрози.

За словами Буданова дозвіл атакувати Росію полегшить ситуацію на фронті. Про це він заявив в інтерв'ю українським журналістам.

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Для Путіна не існує червоних ліній

Голова ГУР зауважив, що Росія уже відчуває на собі українські удари.

Вони вже відчувають це все. Що ж готуватись? Як то кажуть, пізно пити Боржомі вже,

– зазначив Буданов.

Він додав, що традиційні погрози Путіна, що так Україна та Захід переходять межу, – пусті балачки.

"Червоних ліній не існує. Якщо вони існують, то де вони? За стільки років казав (Путін – 24 Канал), що точно уже перейшли", – зауважив Буданов.

За його словами, усі ці залякування російського диктатора лише "гра на публіку".

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