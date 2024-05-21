Елемент гри: що вказує на можливий дозвіл бити зброєю США по Росії

Ексзаступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки повинні допомогти українцям завдавати ударів по Росії. Однак формально – це її приватна заява. Ніхто не може сказати, що Нуланд представляє офіційну позицію країни.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що навіть, якщо американські політики йдуть з офіційних посад, вони продовжують працювати консультантами, експертами, радники або є учасниками певних аналітичних центрів. До слова, Вікторія Нуланд зазначила, що в України має бути можливість зупиняти атаки Росії, які здійснюються "з баз усередині" країни-агресорки.

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Роль експертності на Заході, особливо у США, колосальна. Дехто такі суспільства називає "експертними демократіями", коли певні фахівці значною мірою визначають, що відбувається, а влада до них змушена прислухатися.

"Коли робиться така заява – це схоже, зокрема, на зондування ґрунту – зондування реакції з боку Росії – як вона на це реагуватиме; щоб подивитися на реакцію союзників Сполучених Штатів. Зокрема, по НАТО", – сказав політолог.

Усе, аби вони зробили для себе певні висновки. Це може бути неформальним сигналом для Росії. Мовляв, що Україна таки отримає дозвіл бити по російській території американським озброєнням, проте, неформально та непублічно. А Росія "хай спробує довести, що це американська зброя прилетіла".

Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена з проханням дозволити визначити цілі на території Росії, по яких вона б могла ударити власною зброєю. Також Київ попросив зняти обмеження на використання американської зброї, аби можна було бити по військових об'єктах на території країни-агресорки. За даними The Wall Street Journal, цей запит розглядають.

"Уся зброя, яка перетинає кордон України, автоматично стає українською. Тому я не виключаю, що це не просто заява політика у відставці. Найімовірніше, це така достатньо скоординована акція", – наголосив Рейтерович.

Нині Джо Байдену та адміністрації Білого дому треба, зокрема, зберегти прихильність електорату та ухвалювати певні речі. Так там намагаються через таких людей як Вікторія Нуланд передавати певні сигнали.

"Ми бачимо зараз тільки верхівку айсберга", – сказав політолог.

Елемент гри

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен не став прямо відповідати, чи дозволяють Штати бити американською зброєю по території Росії. Утім, він додав, що Вашингтон не проти атак по російській території. Також він наголосив, що його країна не може заохочувати бити за межами території України. Однак, останнє рішення – за українською державою.

Видно було, що він як дипломат не просто так це сказав у такому форматі. Це не була обмовка. Це був певний елемент гри,

– додав Ігор Рейтерович.

Вона, найімовірніше, призведе до того, що Україна матиме таку неформально згоду, і врешті українські військові зможуть розв'язувати певні завдання.

Адже це абсурдна ситуація, коли росіяни стоять за 5 кілометрів від кордону з Україною та займаються перегрупованням. Ворога не дістане українська артилерія, проте дістане HIMARS, який ЗСУ не можуть поки що використовувати для ударів по російській території.

Позиція партнерів щодо ударів по Росії західною зброєю