ЗСУ зупинили спробу прориву російської ДРГ на Харківщині
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в одне з селищ на Харківщині. Її метою було проведення розвідки.
На щастя, Сили оборони не допустили проникнення ворожої ДРГ у районі населеного пункту Пильна Харківської області. Про це в етері телемарафону заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій.
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Російську ДРГ виявили на Харківщині
Російська ДРГ намагалася прорватися через український кордон на Харківщині. Українські військові зупинили диверсантів у районі населеного пункту Пильна. Це сталося у вівторок, 7 травня.
Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, метою ворожої ДРГ було проведення розвідки.
ДРГ – це від п'яти до 10 людей. Групу вчасно виявили, стосовно знищення чи ураження чекаємо інформації від Генштабу. ДРГ ми фіксували минулого тижня, про це ми доповідали. Не виключено повторення заходів таких груп,
– зазначив він.
Не перша спроба прориву російських ДРГ
- 25 квітня з'явилася інформація про те, що прикордонники вступили в бій із російською ДРГ на Сумщині. До відбиття українські сили залучили резерви.
- Подібний випадок стався і на початку квітня. Прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій.
- Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що у 2023 році було зафіксовано 52 диверсійно-розвідувальні групи ворога, які намагалися зайти на територію Сумської області.