ЗСУ зупинили спробу прориву російської ДРГ на Харківщині

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути в одне з селищ на Харківщині. Її метою було проведення розвідки.

На щастя, Сили оборони не допустили проникнення ворожої ДРГ у районі населеного пункту Пильна Харківської області. Про це в етері телемарафону заявив речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій.

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Російську ДРГ виявили на Харківщині

Російська ДРГ намагалася прорватися через український кордон на Харківщині. Українські військові зупинили диверсантів у районі населеного пункту Пильна. Це сталося у вівторок, 7 травня.

Цю інформацію також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, метою ворожої ДРГ було проведення розвідки.

ДРГ – це від п'яти до 10 людей. Групу вчасно виявили, стосовно знищення чи ураження чекаємо інформації від Генштабу. ДРГ ми фіксували минулого тижня, про це ми доповідали. Не виключено повторення заходів таких груп,

– зазначив він.

Не перша спроба прориву російських ДРГ