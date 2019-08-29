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      Обвал будинку в Дрогобичі: коротко про головне, що трапилось

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      Дрогобич – обвал будинку в Дрогобичі: жертви, фото, відео, новини
      Обвал будинку в Дрогобичі: фото та відео / 24 канал

      У місті Дрогобич на Львівщині 29 серпня сталась трагічна подія. Вночі обвалилася частина 4-поверхового будинку. За найпершою версією обвал трапився через вибух газу, проте виявилось, що його мешканці вже давно скаржилися на його аварійний будинку.

      Жителі неодноразово зверталися до місцевої влади та до ЖЕКів, проте їх ігнорували. Внаслідок трагічної події загинуло 8 осіб, серед яких одна дитина. 

      Важливо: Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: мешканці давно скаржилися на стан будинку

      Усіх мешканців обваленого будинку евакуювали, їм надається кваліфікована психологічна допомога. Зараз вирішується питання стосовно тимчасового розселення мешканців будинку.

      Загалом з-під завалів вдалося врятувати 7 осіб, із яких 5 дітей.

      Рятувальники добу шукали людей, розбираючи завали, а очисні роботи тривають досі. Станом на 9 ранку 29 серпня відвантажили та вивезли 29 самоскидів будівельного сміття.

      До ліквідації наслідків трагедії залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки. 

      У Дрогобичі 29 та 30 серпня оголошені днем жалоби.

      Через трагічні події проти двох комунальників відкрито кримінальні провадження за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, а також за зловживання владою або службовим становищем та за службову недбалість. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

      Також відомо, що перукарня переоблаштувала під себе приміщення першого поверху – цілком можливо, що нові власники знесли опорні стіни.

      Фото з місця події: обвал будинку у Дрогобичі

      Оперативне відео зруйнованого будинку в Дрогобичі від ДСНС-ників:

       

      Оперативне відео зруйнованого будинку в Дрогобичі від ДСНС-ників: 

       

      хроніка новин від 24 каналу про обвал будинку у Дрогобичі
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      Теги: Новини України Новини Львова Обвал будинку в Дрогобичі Новини нерухомості Новини нерухомості України
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