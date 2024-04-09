Чим цікавий атакований дронами авіацентр під Воронежем: оперативне зведення від Світана

Безпілотники продовжують навідуватися на територію Росії. Цього разу вони дісталися навчального авіаційного центру під Воронежем.

Що розташоване на території Борисоглєбського авіаційного центру, розповів у зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Дрони атакували авіаційний ремонтний завод в Борисоглєбську: показуємо на карті

Атака дронів на авіаційний центр під Воронежем

Світан розповів, що у російському Борисоглєбську Воронезької області свого часу було Борисоглєбське вище військове авіаційне училище льотчиків. Там авіабаза, на якій розміщені декілька авіапідприємств, зокрема ремонтних.

На цій базі дислокуються, зокрема й російські літаки, та ремонтуються,

– заявив льотчик-інструктор.

Тому, наголосив він, це один із військових об'єктів, і його однозначно буде уражено. Ймовірно, це була одна зі спроб. І невдовзі наша розвідка розповість деталі.

Пошкодження корабля "Сєрпухов"

Полковник запасу зазначив, що ракетний корабель "Сєрпухов", який 7 квітня був пошкоджений у місті Балтійськ Калінінградської області, із серії "Буян-М". Такого роду кораблі ми вже уражали.

За його словами, найімовірніше, наша розвідка працює по всій території Росії. І це була робота або з екіпажем, або безпосередньо ударними засобами.

Оскільки розвідка одразу доповіла про виконання, вочевидь, це була її робота. Тобто, додав він, відбулося сплановане виконання бойового завдання.

Росія закидає авіабомбами Часів Яр

Світан зауважив, що, поки у нас не буде достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів на лінії фронту, росіяни продовжуватимуть знищувати наші укріпрайони КАБами або переробленими ФАБами.

Зараз вони намагаються розібрати на молекули Часів Яр,

– сказав полковник запасу.

За його словами, з цією проблемою ми звертаємося до партнерів, бо самі її не зможемо розв'язати. Тому що дуже складно збивати авіабомбу, яка планує, – для цього потрібна серйозна кількість армійської ППО.

Він наголосив, що у нас зараз 2 завдання. По-перше, перехоплювати носії, для чого потрібні ЗРК з дальністю під 100 кілометрів рівня SAMP/T або Patriot. По-друге, потрібна розробка дешевого ЗРК з дальністю приблизно 15 – 20 кілометрів.

Вибухи в Росії: останні новини