Дрони СБУ та ГУР працюють над захопленням переваги в повітрі: військове зведення від Світана

Українські дрони поцілили в російську систему загоризонтного стеження. Вона розташована в Ковилкіно, в Мордовії.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що це підготовка до отримання літаків F-16. Крім того, безпілотник врізався й в офісну будівлю "Газпрому".

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Система загоризонтного стеження

Світан зазначив, що система, в яку поцілив українську, бачила об'єкти за горизонтом. Це початок боротьби за перевагу в повітрі. Літаки F-16, які ми все ж у підсумку отримаємо, мають почуватись комфортно в повітрі, аби їх не бачили з далеких відстаней.

Це одна з першочергових задач – знищення ППО ворота та того типу локаторів. Вони розташовані далеко від лінії фронту, вони повинні розташовуватись за 1000 кілометрів, бо можуть бачити на відстань до 3000 кілометрів, залежить від його потужності,

– зауважив льотчик-інструктор.

Влучання в офіс "Газпрому"

Безпілотники атакували офісу "Газпрому" в Бєлгороді. За словами полковника запасу ЗСУ, виконується завдання "потролити" наших американських друзів. Якщо не можна бити по НПЗ, то значить по офісах можна.

"Це військова ціль", – наголосив військовий експерт.

ППО в Україні

Як зазначив льотчик-інструктор, на Заході є понад 100 систем Patriot і декілька десятків SAMP-T/IRIS-T. Їх можна забрати з місць збереження та передати Україні. Одна для цього потрібне політичне рішення, якого наші партнери ухвалити не можуть.

Не хочуть, бо всі чекають мирних швейцарських столів. Носимось рік з мирними формулами, і всі чекають, чим ці мирні формули закінчаться. Поки вони закінчаться, в нас уже не буде чого цими Patriot захищати. Питання треба вирішувати комплексно та просити озброєння та системи ППО,

– підкреслив Світан.

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