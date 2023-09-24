Чи причетна Україна до ударів дронами по Судану: Буданову поставили гостре запитання
Джерело:"Голос Америки"
ЗМІ припускають, що наша держава могла стояти за атакою дронів на Судан. Відповідне запитання щодо цього поставили очільнику Головного управління розвідки Кирилові Буданову.
Власне, голова української розвідки не підтвердив і не спростував причетність нашої держави до дронової атаки на Судан. Зауважимо, що це країна в Африці, у якій є бази приватної військової компанії "Вагнера".
Дивіться також Вбивця "Москви" та ракетний суверенітет: чому український "Нептун" так жахає Росію
Коментар Буданова щодо ситуації в Судані
Вибух в Судані прогримів в районі, де дислокуються загони "народної міліції", що якраз-таки пов'язані з російською ПВК. Саме видання CNN першим написало про можливу причетність до цього удару України.
Водночас, за словами Буданова, наша держава буде карати своїх ворогів, які до того ж є воєнними злочинцями, "у будь-якій точці земної кулі".
Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам,
– констатував голова ГУР.
Зверніть увагу! Це також коментував речник ГУР Андрій Юсов. Він констатував, що не може ні підтвердити, ні спростувати відповідну інформацію. Разом з тим спікер наголосив, що вплив Росії у світі, зокрема Африці, зменшується.
Більше про це
- Журналісти CNN стверджували, що щонайменше у восьми атаках брали участь два безпілотники, які широко використовують ЗСУ. Йдеться про DJI MAVIC 3. Окрім того, вони заявили, що український текст був помічений на контролері дрона.
- Через деякий час з'явилась новина, що президент Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч з тимчасовим лідером Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Головною темою для обговорення були незаконні військові формування Росії на території цієї країни Африки.