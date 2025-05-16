Україна може критично вдарити по ППО Криму: відчують це і російські регіони

У тимчасово окупованому Криму все частіше навідуються невідомі безпілотники. Часто їхньою пріоритетною ціллю є протиповітряні системи ворога.

Зазвичай системи ППО густо наставлені на територіях аеродромів, саме тому вибухи часто лунають там. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив, як можна знищити більше ворожих систем захисту.

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Крим реально залишити без ППО

У ніч на 16 травня відбулися масовані атаки по важливих військової інфраструктури Кримського півострова. Вибухи чули у Севастополі, Ялті та Алупці та в кількох інших населених пунктах.

Ймовірно, продовжувалися атаки по ППО противника. Наша розвідка отримала додаткову інформацію і намагалась завдати ударів по російських військових об'єктах. Там їх більш як сотня. А зенітно-ракетні комплекси зазвичай прив'язані до аеродромних полів, тож удари йдуть по ППО та складах,

– зауважив Роман Світан.

Загалом росіянам доволі важко захищати Крим від повітряних атак через те, що він фактично з усіх боків омивається морями. Однак удари по півострову мають масованими, аби наслідки справді були результативними. До того ж летіти на Крим мають не лише ракети чи безпілотники, а й чимало фальш-цілей.

Річ у тім, що це не лише виснажуватиме російську ППО, але й завдаватиме країна-агресорці великих економічних збитків через використання зенітних ракет на обманки. Через те окупанти можуть здіймати у повітря авіацію, втім Україна може "мінусувати" і її. Зокрема, у цьому можуть допомогти модернізовані морські дрони Magura V7. Вже відомий випадок, коли вони знищили російський Су-30.

"Потрібно просто інтенсифікувати цю роботу. Крим упродовж тижнів потрібно "кошмарити" дронами і ракетами. Вони погублять свою ППО, їм доведеться зішкрібати системи з усієї Росії і завозити до Криму", – пояснив військовий експерт.

До слова, речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що через постійні втрати росіянам вже доводиться завозити у Крим нові системи ППО.

Вибухи у Криму: що відомо