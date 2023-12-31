Чому в прифронтовій зоні збивають не всі "Шахеди": Світан назвав головну особливість

Вночі 31 грудня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Більшість БпЛА летіли на прифронтову територію.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував нічну атаку 24 Каналу. За його словами, біля лінії зіткнення свої особливості роботи ППО.

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"Тут не така велика проблема від "Шахедів", тому що військовослужбовці знають, як від них захищатись. Якщо "Шахед" не атакує безпосередньо об'єкт, то його ніхто до пуття й не чіпатиме – і він впаде просто в полі", – зазначив Світан.

Саме тому коефіцієнт збиття ворожих об'єктів на прифронтовій території нижчий, ніж у тилу. Як відомо, упродовж ночі 31 грудня всього зафіксували 49 "Шахедів", з яких знищили тільки 21.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росіяни змістили акцент атак на прифронтову територію. Попри далекобійність дронів, їх не шкодують на лінію зіткнення через дефіцит ракет.

З огляду на прив'язаність окупантів до дат, логічно очікувати їхніх ударів у новорічну ніч. Тому важливо зберігати пильність і швидко сходити в укриття.

Росіяни продовжуватимуть і у вихідні, і у святкові дні намагатись закошмарити українське населення постійними атаками,

– переконаний Світан.

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Росіяни запустили 49 "Шахедів" з трьох напрямків – мису Чауда, району Приморсько-Ахтарська та Курської області. Вдалося знищити 21 дрон.

Під ворожим ударом опинились Київщина й Хмельниччина. Там виникли пожежі на об'єктах критичної інфраструктури, але минулось без постраждалих.

Крім того, було чотири влучання в Харкові. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру в центрі міста. Інформацію про постраждалих встановлюють.