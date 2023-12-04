Найпотужніше конвенційне озброєння: яка загроза від "Шахедів" з термобаричним зарядом
Російські окупанти прагнуть завдавати якнайбільше руйнувань і смертей своїми атаками. Тепер вони запускають по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив 24 Каналу, у чому небезпека від таких засобів ураження. За його словами, росіяни вкотре вдаються до тероризму.
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"У своїй категорії термобаричний заряд найпотужніший серед усієї іншої конвенційної зброї, окрім ядерної", – констатував Коваленко.Термобаричний боєприпас – запальна зброя масового ураження, під час вибуху якої температура й тиск сягають критичних позначок. За допомогою реактивного термобаричного гранатомета росіяни вбили українських військовополонених в Оленівці.
Військовий експерт зауважив, що термобаричні боєприпаси не становлять вундерваффе. Проти них застосовують такі самі методи, як проти реактивної артилерії. Хоча, звісно, є свої особливості.
Не лише термобаричні заряди
"Росіяни вже давно намагаються модернізувати бойову частину для "Шахед-136", щоб зробити його найбільш руйнівним. Вони збільшують її потужність, використовуючи різні хімічні й осколкові елементи", – зазначив Коваленко.
Як відомо, на збитих російських дронах виявили SIM-карти українського оператора "Київстар". Така модернізація дає змогу ворогу краще маневрувати, оновлюючи координати в реальному часі.
Крім того, окупанти почали запускати безпілотники з карбонового волокна, щоб зменшити коефіцієнт розсіювання. Також просто фарбують їх у чорний колір, щоб ускладнити виявлення вночі.
Дронові атаки по Україні: останні новини
- Кожен запущений "Шахед" має свою ціль, до якої рухається за спланованим заздалегідь маршрутом. Цілі різняться – це критична інфраструктура, військові об'єкти, порти, зернові термінали тощо.
- Попри ефективність української ППО проти російських дронів, наші пілоти мають певні труднощі з ними. Усе через те, що радянські літаки не були створені для збиття "Шахедів".
- Крім того, на роботу ППО негативно впливає погода. За морозів техніка може зазнати обмерзання, тому важливо створити для неї сприятливі умови.