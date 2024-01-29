Важливо не просто завдати удару: на що спрямовані дронові атаки в Росії
Українські дрони ефективно працюють не лише на фронті, а також й на території Росії. Збройні Сили України завдають ударів по ворожих об'єктах дуже чітко та філігранно.
Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він оцінив результативні атаки наших далекобійних БпЛА й точність розвідданих.
Важливо Завдяки цьому ворог може вести війну: які удари по Росії найефективніші
Комплексна мета ударів
Мета полягає у тому, аби уразити об'єкт у такий спосіб, щоб вибух спричинив займання та якомога більше руйнувань. Як зазначив Мусієнко, операції з дронами мають комплексну мету.
З одного боку, позбавити Росію можливості отримувати кошти від експорту газу й нафти, якими країна-агресор потім фінансує війну проти України. З іншого боку, продемонструвати так званим російським кремлівським елітам, до чого призвело СВО розпочате Владіміром Путіним.
Я думаю, що це буде тільки продовжуватися. Це правильний шлях,
– додав військовий експерт.
До перенесення війни на територію агресора Мусієнко ставиться позитивно, однак зауважив, що це питання можливостей і спроможностей.
Війна вже переходить в таку фазу. Географія ударів масштабується та поширюється. Це обмін ударами, але нам потрібно в цьому ставати ще кращими,
– мовив керівник Центру військово-правових досліджень.
За його словами, як тільки розширюються українські можливості, обов'язково розширюється географія та перелік об'єктів, а удари стають точнішими й ефективнішими.
Атаки українських БпЛА по території Росії
- У ніч проти 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області – вугільний термінал "Новатек". У безпосередній близькості розташовані кілька найважливіших російських нафтоперевалок.
- Посеред ночі 25 січня у російському місті Туапсе горів нафтопереробний завод. Він став черговою ціллю СБУ. Внаслідок пожежі пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів.
- 29 січня БпЛА атакував нафтопереробний завод у Ярославлі. Безпілотник подолав 900 кілометрів. Росіяни налякані й вже навіть звинувачують Владіміра Путіна, який розпочав війну проти України.