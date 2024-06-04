Україна отримає ще одну SAMP/Т: як вона допоможе ЗСУ зачистити небо
Італія направить в Україну вже другу ППО SAMP/Т. Така система є дуже важливою для захисту українського неба, адже допоможе якісно захистити українське небо.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що дальність ракет до цієї системи є приблизно такі ж, як у Patriot. В Європі також є оновлені ракети до SAMP/Т, які б працювали не лише в небі України, а й могли б заходити в Росію.
Як вона допоможе ЗСУ
За словами Світана, Італія надавала цю систему в оренду Словаччині, але нещодавно повернула, оскільки їм вона не потрібна. Тоді Італія вирішила передати SAMP/Т Україні. Завдяки цій системі ЗСУ зможуть прикрити небо на певному напрямку або використовувати її в парі з F-16.
Ця система приблизно такого ж самого рівня по дальності, як Patriot. Там є непогані ракети, нові мають дальність до 300 кілометрів, основні ракети – 100 – 120 кілометрів. Ракети можуть перехоплювати балістичні цілі,
– зауважив військовий експерт.
Саме тому передача навіть ще одного комплексу дасть можливість покращити протиповітряну оборону України та здійснювати тиск на російську авіацію.
Також Світан розповів, що в Європі є ракети Aster 30 з більшою дальністю, які використовують для SAMP/Т. Саме такі ракети досягали б в глиб території Росії на 100 кілометрів.
Військова допомога від Європи: останні новини
- Керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що сили оборони України можуть збивати літаки над країною-агресоркою німецькими Patriot. Водночас Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових.
- Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що румунські чиновники обговорюють ідею поставок Україні найсучаснішої системи оборони Patriot. Втім, спочатку спеціалісти повинні провести детальний аналіз і знайти найкраще рішення, яке не вплине на безпеку самої Румунії.
- В Україну прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16 з Греції. Його прибуття в Київ, ймовірно, є частиною ініціативи "Навчальна коаліція F-16" – міжнародної коаліції.