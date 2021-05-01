Дружина екссудді Чауса звернулася до Зеленського, аби той втрутився у пошуки її чоловіка

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Дружина екссудді Миколи Чауса – Світлана – звернулася до Володимира Зеленського з проханням втрутитися у пошуки її чоловіка. Жінка запевнила, що її чоловік не збирався ухилятися від правосуддя і планував повернутися в Україну.

Джерело:

"Громадське"

За словами Чаус, якщо Зеленський не зверне увагу на її прохання, вона звертатиметься у міжнародні інстанції. Жінка наголосила, що екссуддю незаконно утримують спецслужби. 

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Дружина Часу пообіцяла, що у разі неврегулювання ситуації звернеться до "всіх лідерів європейських і світових держав". Жінка зауважила: рідні та адвокати Чауса зроблять усе, аби повернути його живим.

Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ,
– заявила Чаус.

Що каже адвокат Чауса

  • За словами захисника екссудді Олександра Вишневого, в Україні досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Чауса.
  • Адвокат наголосив: Ірина Венедіктова повідомила, що займеться справою, коли зареєструють відповідне кримінальне провадження. 
  • Заяву про злочин подали начебто ще 12 квітня. Водночас провадження досі не відкрили. 

Викрадення Чауса: головне

  • Микола Чаус втік з України ще у 2016 році. Екссудді інкримінують отримання хабаря. Сума – 150 тисяч доларів.
  • У квітні 2021 року захисник Чауса оголосив про викрадення екссудді. Адвокат повідомив, що це сталося просто у центрі Кишинева. Згодом поліція Молдови підтвердила цей факт.
  • Президентка Молдови Майя Санду доручила Міністерству внутрішніх справ і Службі інформації і безпеки у найкоротші терміни з'ясувати деталі. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив колег з Молдови, що Україна є непричетною до викрадення Чауса.