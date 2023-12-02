"Vерните мужа, я Zа#балась": до дружин російських мобілізованих прийшла поліція

Дружини мобілізований вояків Росії організували флешмоб, аби їм повернули чоловіків з фронту. Так звані "громадянські права" росіянок одразу ж присікли відповідні органи.

Жінки клеїли на скло автівок наліпки зі словами: "Vерните мужа, я Zа#балась". Уже 2 грудня росЗМІ повідомили, що у місті Ульяновську до відповідних громадянок Росії прийшли силовики, – інформує 24 Канал.

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Силовики Росії взялись за дружин мобіків

Поки не було відкрито реальних справ. Поліцейські всього викликали "на розмову" щонайменше чотирьох родичок мобілізованих. За словами однієї з них, силовик говорив їй про відповідальність за статтею про дискредитацію армії.

Дружина окупанта стверджує, що поліцейський нібито був неабияк шокований через вказівку керівництва. Власне, буцімто їхати до дружин мобілізованих він не хотів, але цього вимагав "хтось зверху".

Стаття 20.3.3. про "дискредитацію армії" кримінального кодексу держави-агресорки передбачає для фізичних осіб штраф від 30 до 50 тисяч рублів, для посадових осіб – від 100 до 200 тисяч рублів, для юридичних осіб – від 300 до 500 тисяч рублів.

Важливо, що свою діяльність дружини російський мобілізованих координують в телеграм-спільноті "Шлях додому". І після того, як на діяльність жінок Ульяновська звернули увагу відповідні органи, фотографії автомобілів із наклейками зникли з місцевого чату.

Згодом виявилось, що росіянок на зустріч запросив заступник губернатора Ульянівської області. Хто саме – невідомо, однак чиновник вимагав видалити фотографії флешмобу. Він же вимагав від жінок зняти наклейки з автомобілів, але вони відмовилися.

Дружини загарбників вимагають повернути чоловіків з фронту / Фото з росЗМІ

Водночас одній з учасниць ульяновського філіалу чату "Шлях додому" вручили повістку з вимогою прийти 4 грудня до відділу організації діяльності дільничних уповноважених поліції та підрозділів у справах неповнолітніх МВС в Ульяновську.



Учасниці чату "Шлях додому" вручили повістку / Скриншот росЗМІ

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