У ДСНС показали знищення вибухових "подарунків", які залишили по собі росіяни: моторошне відео
Джерело:ДСНС
У ДСНС показали, як піротехніки знищують вибухівки. Їх російські окупанти залишили, зокрема, на Київщині.
Піротехніки знешкоджують міни сукупно. Тому вибух від них є досить масштабним. На цьому відео демонструють ліквідування мін у Київській області.
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Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України зібрали усе, чим росіяни всипали нашу землю і підірвали. Щоб жодна міна, снаряд чи елементи ракет більше не становили загрози для людей, – повідомила ДСНС.
Як піротехніки знешкоджують вибухівки: відео
У ДСНС наголошують: не торкайтеся, не підіймайте, і не переміщуйте вибухівки. Якщо ви виявили небезпечний предмет, одразу повідомляйте про це за номерами 101 або 102.
Розмінування Київщини
3 травня Нацгвардійці знайшли в Ірпені 3 розтяжки. Їх виявили у парку неподалік дитячої школи. Робота з розмінування продовжується.
Очільник Київської ОВА заявив, що 1 день війни – це 30 днів розмінування. Тому 30 днів окупації – це 900 днів розмінування. За попередніми даними, на Київщині розмінували вже 7 тисяч гектарів та знешкодили понад 24 боєприпасів російських окупантів. Загальна площа, яку могли замінувати, становить 743 тисячі гектарів.
Останні новини столиці та області
- 7 травня Кличко заявив, що ризик авіаудару по Києву досі існує. Він закликав місцевих не ігнорувати тривогу й дотримуватися правил безпеки. За словами мера столиці, російські окупанти можуть будь-коли поцілити у будь-який будинок Києва.
- КМДА повідомила, що 8 – 9 травня довготривалої комендантської години не буде. У столиці заборонять масові заходи, посилять патрулювання та охорону.
- В Ірпені відновили міст, що сполучував місто з Києвом. 7 травня вже запустили перший потяг. Однак мер Ірпеня закликав людей не квапитися додому. Адже місто ще повністю не розміноване, немає всюди світла та водопостачання.
- Місцева влада Києва заборонила людям ходити до лісу. Адже ворог залишив там багато вибухонебезпечних предметів. Штраф за вхід чи в'їзд до будь-якого лісу на Київщині становить кілька десятків тисяч гривень.
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