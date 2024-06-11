У ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла на 12 червня

В Україні продовжують діяти графіки відключень світла. У ДТЕК опубілкували те, як відбуватимуться обмеження споживання електроенергії завтра, 12 червня.

Зауважимо, що сьогодні, 11 червня, по території всієї країни також запровадили графіки погодинних відключень. Однак для об'єктів критичної інфраструктури електропостачання забезпечують безперебійно. Подібна тенденція буде зберігатися й завтра, 12 червня.

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Коли вимикатимуть світло завтра

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень, зокрема, їх не скасовуватимуть завтра. За даними ДТЕК, обмеження стосуватимуться Києва, а також Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ж щось зміниться, то інформацію про це буде оприлюднено пізніше і повідомлено окремо. Зокрема, у ДТЕК радять споживати електроенергію ощадливо.

Відключення світла протягом 12 червня / Фото ДТЕК

Причиною таких обмежень завтра є зростання енергоспоживання через спеку. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

Енергетична ситуація в Україні зараз: що відомо

В Україні склалася складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли останніх декількох місяців. Українська енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, що спричинило дефіцит електроенергії.

Наразі цей дефіцит зберігається, тому Україна стикається з мережевими обмеженнями щодо передачі електроенергії. Питання щодо збільшення генерації вирішується шляхом відновлення тих об'єктів, які можна відновити, але це вимагає часу.

За час повномасштабної війни Росія знищила понад половину енергетичних потужностей України, знизивши генерацію електроенергії до менш ніж 20 гігаватів. Таким чином, країна втратила понад 30 гігаватів потужностей.

В Укренерго заявили, що наразі не передбачають можливості блекауту в Україні, утім, цей прогноз не враховує можливі ракетні атаки ворога.