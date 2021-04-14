Моторошна ДТП в Одесі на Люстдорфській дорозі: є загиблий і постраждалі – фото
Аварія зі смертельними наслідками сталася в Одесі ввечері 13 квітня. На 3 станції Люстдорфської дороги Ford Kuga з 5 людьми всередині зірвався з дороги та влетів у двір.
Джерело:"Думская"
Пасажирів намагалися витягнути з авто очевидці, аж раптом воно загорілося. Також свідки кажуть, що в машині їхали нетверезі люди.
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Смертельна ДТП на Люстдорфській дорозі 13 квітня: що відомо
- Увечері 13 квітня в Одесі на Люстдорфській дорозі сталася аварія – легковик буквально вилетів з дороги у двір "хрущовки".
- Автомобіль перекинувся кілька разів на великій швидкості, залетів до двору будинку 88б і врізався в дерева.
- Наразі відомо, що загинула одна людина, ще четверо зазнали травм (усі – пасажири авто).
Фото свідчать, що від машини залишилася купа брухту.
- Щоб встановити її модель, поліції довелося пробивати номера державної реєстрації по базі.
- Деякі місцеві ЗМІ написали, що то була Mazda.
- Але на фото (якщо придивитися до дисків) все ж помітно, що це, найімовірніше, саме Ford Kuga.
Аварія в Одесі на Люстдорфській дорозі: дивіться фото
Однак офіційної інформації про це наразі немає. На місці трагедії працюють слідчі.
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