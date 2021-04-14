Аварія зі смертельними наслідками сталася в Одесі ввечері 13 квітня. На 3 станції Люстдорфської дороги Ford Kuga з 5 людьми всередині зірвався з дороги та влетів у двір.

Пасажирів намагалися витягнути з авто очевидці, аж раптом воно загорілося. Також свідки кажуть, що в машині їхали нетверезі люди. Зверніть увагу Бензовоз зіткнувся з легковиком: ДТП з потерпілими на Київщині – фото Смертельна ДТП на Люстдорфській дорозі 13 квітня: що відомо Увечері 13 квітня в Одесі на Люстдорфській дорозі сталася аварія – легковик буквально вилетів з дороги у двір "хрущовки".

Автомобіль перекинувся кілька разів на великій швидкості, залетів до двору будинку 88б і врізався в дерева.

Наразі відомо, що загинула одна людина, ще четверо зазнали травм (усі – пасажири авто). Фото свідчать, що від машини залишилася купа брухту. Щоб встановити її модель, поліції довелося пробивати номера державної реєстрації по базі.

Деякі місцеві ЗМІ написали, що то була Mazda.

Але на фото (якщо придивитися до дисків) все ж помітно, що це, найімовірніше, саме Ford Kuga. Аварія в Одесі на Люстдорфській дорозі: дивіться фото У телеграм-каналі "Одесса INFO" пишуть, що автомобіль загорівся, коли очевидці намагалися дістати з нього потерпілих. Також свідки начебто розповіли, що пасажири постраждалого авто були п'яними. Однак офіційної інформації про це наразі немає. На місці трагедії працюють слідчі.

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