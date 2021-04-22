На Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблий – фото
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На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ ввечері 21 квітня трапилась аварія. Водій легковика Volkswagen влетів у фуру DAF. Пасажирка авто постраждала, а водій загинув на місці.
Джерело:Поліція Одещини
ДТП трапилась поблизу села Кошари. У поліції відкрили кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
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Що відомо про постраждалих
- 64-річний харків'янин-водій в результаті зіткнення загинув миттєво. Він отримав травми несумісні з життям.
- Його 16-річну доньку госпіталізували у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою, переламами та забоями.
- Водій вантажівки не постраждав.
Смертельна ДТП під Одесою / Фото Нацполіція
- В рамках досудового слідства проведуть низку експертиз.
- За попередньою інформацією поліцейських, ДТП сталась через вантажівку, яка виїхала на зустрічну смугу, або об'їхати перешкоду.
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