Скандальному депутату Дубінському повідомили про підозру

Нардепу Олександру Дубінському оголосили підозру. Його підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон.

Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Дубінському таки оголосили підозру.

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У чому підозрюють нардепа

Повідомляється, що Дубінського підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. Нардеп зміг виїхати з України за допомогою "липових" документів, нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Підозру повідомив нібито генеральний прокурор за матеріалами ДБР.

Що відомо про поїздку Дубінського за кордон

24 Канал намагається зв'язатися з Офісом Генпрокурора. Ми доповнимо новину, щойно з'явиться інформація.

Нардеп поїхав з України 27 червня 2023 року, а повернувся 27 липня 2023 року. Його батько поїхав за кордон 26 червня 2023 року, а повернувся 11 липня 2023 року.

За інформацією правоохоронців, під час перебування за кордоном Дубінський був в Італії, Хорватії та Іспанії. Із 20 по 27 липня в Іспанії він зупинявся в розкішних готелях Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

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