Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування падіння ракет у Польщі

У польському прикордонному селищі Пшеводов 15 листопада впала ракета. Президент країни Анджей Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.

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Реакція Дуди на прохання України про спільне розслідування

Дуда заявив, що для того, щоб Україна взяла участь у розслідування падіння ракети в Пшеводові, і Польща, і Сполучені Штати повинні погодитися.

Провадження ведуть польські та американські експерти, і для того, щоб дозволити комусь взяти у ньому участь, потрібна буде принаймні згода обох сторін,

– пояснив Дуда.

Раніше Данілов розповідав, що Україна очікує від партнерів інформації, на підставі якої зробили висновок про те, що в Польщі впала ракета саме української ППО. Окрім того, Київ просить надати невідкладний доступ до місця події представникам нашого Міністерства оборони та Держприкордонслужби.

Коротко про падіння ракети в Польщі 15 листопада

Російські окупанти 15 листопада завдали масованого ракетного удару по території України. Того ж дня в польському прикордонному селищі Пшеводов упала ракета, внаслідок чого загинула двоє людей. Після цього МЗС Польщі викликали російського посла.

Лідери G7 провели екстрену нараду. Згодом президент США Джозеф Байден заявив, що її навряд чи випустили з території Росії.

Згідно з попередніми оцінками, в Польщі могла впасти ракета, випущена українськими силами ППО. Зокрема, 16 листопада президент Польщі повідомив що існує ймовірність, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.

У НАТО ж заявили, що не бачать ознак підготовки Росії до нападу на країни-члени Альянсу. Однак там вирішили посилити східний фланг й уважно стежити за ситуацією.

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