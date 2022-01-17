Думав, що це пранкери: Порошенко пояснив, чому втік від слідчих ДБР
Джерело:"Українська правда"
Петро Порошенко заявив, що не жалкує про те, що емоційно втік від слідчих Державного бюро розслідувань, які намагалися вручити йому повістку на допит. Нардеп наголосив, що усю ситуацію начебто "викривили".
Я точно не знав, що це ДБР, – Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" заявив, що у цей день спізнювався на зустріч. Водночас його водія "переклинило" і півтори хвилини він не їхав.
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Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там на виході стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР,
– зазначив політик.
Порошенко підкреслив, що слідчі нібито почали "кричати", коли автомобіль вже почав рухатися. "Я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ", – наголосив нардеп.
Як політик втікав від ДБР
17 грудня 2021 року слідчі ДБР прийшли до будівлі Верховної Ради. Вони намагалися вручили Порошенку повідомлення про підозру. На відео з місця події було чути, як вони казали: "Візьміть, будь ласка, повістку". Однак той проігнорував правоохоронців і сів в автомобіль. Після того політик вигукнув водію: "Поехали, йо* твою мать".
Справа Порошенка: головне
- Нардепа підозрюють у державній зраді. Мовиться про закупівлю вугілля з окупованого Донбасу та співпрацю з бойовиками.
- На допит політик не з'явився, бо перебував за кордоном.
- 17 січня Порошенко повернувся до Києва з Польщі. Під час прикордонного контролю його паспорт забрали для додаткової перевірки. У цей час нардепи з команди Порошенка почали штовхатися зі слідчими Державного бюро розслідувань.
- Водночас у ДПСУ переконують, що ніяких порушень закону не було, а прикордонники дотримувалися своїх обов'язків.
- Наразі Печерський суд Києва обирає Порошенку запобіжний захід.
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