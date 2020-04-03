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      Дурний піар мера, – голова Дніпропетровської облради про 600 могил для померлих від COVID-19

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      На території Дніпровських цвинтарів вже підготували ями, які призначатимуться для померлих від COVID-19. Їх є приблизно 600. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник назвав таке рішення міського голови Бориса Філатова "дурним піаром".

      Олійник в ефірі 24 каналу наголосив, він до цієї ідеї не причетний.

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      "Як представник обласної влади, хочу радикально відмежуватися від цієї дурної ініціативи, яку проявило керівництво міста. Чомусь в голову мера прийшла ідея взяти екскаватор і викопати приблизно 600 могил", – розповів голова облради.

      За його словами, важко зрозуміти такі дії Філатова. Однак в Олійника є тільки одне пояснення – це піар.

      Про це одразу почали говорити на усіх каналах. Мабуть, це робиться для власного піару керівництва міста. Іншої причини не існує,
      – додав голова Дніпропетровської обласної ради.

      Станом на 3 квітня у Дніпрі зафіксували 12 випадків зараження COVID-19. При цьому, на щастя, жодного летального немає. 

      Ми не хочемо, щоб вони (смерті – 24 канал) існували. Ми збираємось готувати лікарні і боротися за життя наших громадян, а не готувати їм місця на кладовищах. Це дурний, безглуздий і безсоромний піар міського голови,
      – заявив Олійник.

      коронавірус
      Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Лікарня Жертви Новини Дніпра
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