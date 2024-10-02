Дуров запевняє, що політика Telegram не змінилася: чи так це насправді

Після арешту Павла Дурова у Франції наприкінці серпня стало відомо, що Telegram пішов на поступки та почав співпрацювати з органами влади. Раніше поліція підозрювала, що злочинці вільно використовують соцмережу, особливо секретні чати, а розробники їм не вадять.

У власному телеграм-каналі Павло Дуров запевнив, що соцмережа нібито розкривала дані про злочинців ще задовго до того, як на нього натиснули. Він прокоментував власний пост від 23 вересня, в якому обіцяв боротися з незаконною діяльністю та передавати дані порушників поліції.

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Дуров переконує, що Telegram передавав дані злочинців і раніше

Мій попередній пост міг здатися таким, що анонсував серйозні зміни в роботі Telegram. Але насправді мало що змінилося. З 2018 року Telegram може розкривати IP-адреси/телефони злочинців органам влади, згідно з нашою політикою конфіденційності в більшості країн. Щоразу, коли ми отримували належним чином оформлений законний запит відповідними каналами зв'язку, ми перевіряли його та розкривали IP-адреси/номера телефонів небезпечних злочинців. Цей процес був налагоджений ще задовго до минулого тижня,

– написав він.

За приклад він навів бот @transparency, який показує кількість оброблених запитів на дані користувачів. У Бразилії мережа розкрила дані за 75 юридичними запитами у 1 кварталі (січень – березень) 2024 року, 63 – у 2 кварталі та 65 – у 3 кварталі. На найбільшому ринку, в Індії, задовольнили 2461 юридичний запит у 1 кварталі, 2151 у 2 кварталі та 2380 у 3 кварталі.

"У Європі в 3-му кварталі зросла кількість обґрунтованих юридичних запитів, які ми отримали. Це зростання було спричинене тим, що більше органів влади ЄС почали використовувати правильну лінію зв'язку для своїх запитів, передбачену законом ЄС про DSA. Інформація про цю контактну особу є загальнодоступною для всіх, хто переглядає вебсайт Telegram або гуглить Telegram EU address for law enforcement з початку 2024 року", – написав Дуров.

Підприємець повідомив, що минулого тижня впорядкували та уніфікували політику конфіденційності в різних країнах, "щоб зменшити плутанину".

Але наші основні принципи не змінилися. Ми завжди прагнули дотримуватися відповідних місцевих законів – якщо вони не суперечать нашим цінностям свободи та конфіденційності. Telegram був створений для захисту активістів і звичайних людей від корумпованих урядів і корпорацій – ми не дозволяємо злочинцям зловживати нашою платформою або уникати правосуддя,

– завершив бізнесмен.

Чи правду каже Дуров

Французькі правоохоронці стверджували, що месенджер не відповідав на їхні запити. А от після затримання Дурова адміністрація платформи почала швидко відповідати на запити французької жандармерії та Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) національної поліції.

До того ж 6 вересня Дуров пообіцяв більше модерувати контент на платформі. Швидше за все, мова про приватні та групові чати. Поліція висувала звинувачення, що платформа обміну повідомленнями використовується для розповсюдження матеріалів із сексуальним насильством над дітьми та для торгівлі наркотиками, і питання були саме до чатів.

Так само й українські посадовці не раз скаржилися, що Telegram не йде на контакт, коли вони звертаються, фактично ігноруючи запити. Тож держава обмежила використання месенджера для певних категорій.