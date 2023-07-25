У Міноборони назвали два дива українського контрнаступу, які увійдуть у підручники

Захисники України щодня роблять все можливе, щоб вибити ворога з території держави. При цьому під час наступу на ворожі позиції оборонці уже здійснили два військові дива.

І вони гідні того, щоб з часом увійти у підручники. Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Варте уваги Успіх біля Старомайорського й вибиття росіян з позицій біля Андріївки: показуємо на карті, де це

Перше диво – чисельна перевага

Передусім мовиться про те, що оборонці України успішно наступають в умовах, коли в окупанти чисельно переважають не лише у особовому ресурсі, а й у зброї. І це при тому, що наступ вважається можливим коли умови є протилежними.

І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців,

– підкреслила Ганна Маляр.

Друге диво – кількість загиблих

Іншим же випадком, що увійде у підручники, Ганна Маляр назвала співвідношення кількості загиблих. Так, кількість оборонців України, які загинули на напрямках наступу, обороняючи державу, значно менша, ніж в загарбників, які вирішили приміряти чорні пакети з забаганки царя.

Кількість загиблих у нас на напрямках наступу значно менша ніж у ворога. На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше,

– повідомила Ганна Маляр.

І це відбувається при тому, що зазвичай більше втрат зазнає та сторона, яка наступає.

Наступ України, який вивчатимуть науковці: відео

Контрнаступ України: останні новини