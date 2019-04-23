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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Два сценарії розвитку ринку будівництва після виборів: експерт описала загрози

      208 Читать новость на русском
      Як результати виборів вплинуть на ринок нерухомості України
      Як результати виборів вплинуть на ринок нерухомості України / Колаж 24 каналу

      Які зміни можуть чекати на ринок нерухомості України після президентських виборів та до яких загроз варто бути готовими?

      Про це Нерухомість 24 розпитала у фахівців галузі.

      Головний експерт онлайн-видання про новобудови "3m2" Вікторія Берещак зазначає, на перших порах і покупцеві, і бізнесу потрібно буде звикнути до того, що державу очолила геть нова людина, про яку нічого не відомо як про політика.

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      Українці не знають, чого чекати від Зеленського-президента і від його команди досі не звучало чітких меседжів із суто економічних питань, зокрема про розвиток сектору будівництва.

      Які сценарії розвитку ринку будівництва?

      Експерт описує два можливі сценарії розвитку ринку:

      Перший – паніка, що може виникнути насамперед у бізнесових колах і такий настрій матиме вплив й на покупця.

      За розвитку такого сценарію ймовірно і невмотивовано можуть суттєво зрости ціни на житло – від 3-5%.

      Щоправда, такий сценарій розвитку подій Вікторія Берещак називає суто теоретичним, адже практика останніх років показує, що український бізнес за останні роки навчився стримувати емоції і підходити до справи з "холодним розумом".

      вибори ринок нерухомості будівництво ціни на квартири
      Після виборів ціни на нерухомість можуть суттєво зрости

      Нерухомість 24 уже писала, як в Україні здорожчало будівництво від початку року.

      Другий сценарій, за словами фахівця, є більш ймовірним. Він полягає у тому, що і покупець, і забудовник займуть вичікувальну позицію, поки мине установчий період нового президента.

      За прогнозами фахівця, не варто очікувати якихось радикальних змін, які можуть зашкодити як потенційному покупцеві, так і будівельним компаніям.

      Бізнес не зацікавлений в паніці й не стане розбурхувати ринок,
      – підсумувала експерт.

      Читайте більше: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

      21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за підсумками якого впевнену перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський. Згідно з офіційними результатами, за нього проголосувало понад 73% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка свої голоси віддало трохи менше 25% українців.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини нерухомості України Ринок нерухомості Будівництво Купівля нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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