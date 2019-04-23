Два сценарії розвитку ринку будівництва після виборів: експерт описала загрози
Які зміни можуть чекати на ринок нерухомості України після президентських виборів та до яких загроз варто бути готовими?
Про це Нерухомість 24 розпитала у фахівців галузі.
Головний експерт онлайн-видання про новобудови "3m2" Вікторія Берещак зазначає, на перших порах і покупцеві, і бізнесу потрібно буде звикнути до того, що державу очолила геть нова людина, про яку нічого не відомо як про політика.
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Українці не знають, чого чекати від Зеленського-президента і від його команди досі не звучало чітких меседжів із суто економічних питань, зокрема про розвиток сектору будівництва.
Які сценарії розвитку ринку будівництва?
Експерт описує два можливі сценарії розвитку ринку:
Перший – паніка, що може виникнути насамперед у бізнесових колах і такий настрій матиме вплив й на покупця.
За розвитку такого сценарію ймовірно і невмотивовано можуть суттєво зрости ціни на житло – від 3-5%.
Щоправда, такий сценарій розвитку подій Вікторія Берещак називає суто теоретичним, адже практика останніх років показує, адже український бізнес за останні роки навчився стримувати емоції і підходити до справи з "холодним розумом".
Після виборів ціни на нерухомість можуть суттєво зрости
Нерухомість 24 уже писала, як в Україні здорожчало будівництво від початку року.
Другий сценарій, за словами фахівця, є більш ймовірним. Він полягає у тому, що і покупець, і забудовник займуть вичікувальну позицію, поки мине установчий період нового президента.
За прогнозами фахівця, не варто очікувати якихось радикальних змін, які можуть зашкодити як потенційному покупцеві, так і будівельним компаніям.
Бізнес не зацікавлений в паніці й не стане розбурхувати ринок,
– підсумувала експерт.
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21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за підсумками якого впевнену перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський. Згідно з офіційними результатами, за нього проголосувало понад 73% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка свої голоси віддало трохи менше 25% українців.