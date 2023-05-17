"У них різні вуха": Буданов розповів, скільки в Путіна двійників і як їх розрізняти

У Маріуполь приїздив двійник Путіна, так само справжній диктатор не був і на параді у Москві. Російський президент панічно боїться з'являтися на публіці, і замість нього в телевізорі показують трьох його "дублерів".

Двійників Путіна досить легко відрізнити. На кадрах крупного плану відмінності у їхній зовнішності помітні неозброєним оком.

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Що відомо про двійників Путіна

Буданов розповів, що є певні особливості, за якими можна відрізнити навіть дуже схожих людей.

Є такі фізіогномічні особливості. В кожної людини вони унікальні; більшість знає, що у кожної людини відбиток пальця унікальний – так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима – вони унікальні,

– пояснив він.

І якщо вушну раковину ще можна дещо змінити за допомогою пластичної хірургії, то проміжок між очима завжди видаватиме двійників диктатора. Та впізнати підробних Путінів можна і за вухами – Буданов стверджує, що і в Маріуполі, і на параді у Москві вуха Путіна дивовижним чином відрізнялися.

Голова ГУР переконаний, що двійників у Путіна щонайменше три, і всі вони періодично з'являються в медіапросторі. Окрім особливостей будови обличчя "дублери" російського президента відрізняються також і зростом та повадками.

Також Кирило Буданов згадав і про давню хворобу Путіна, що тягнеться ще з 2021 року. Наразі жодних оновлень щодо його стану немає.

"На питання: "Чи він помре завтра?" – ні, не помре. Найвисокоякісніші матеріали застосовуються для його лікування, найкращі фахівці з усього світу. Це не тільки російська медицина", – повідомив Буданов.

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