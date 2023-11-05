Третє підтвердження, – експрацівник КДБ пояснив заяву Пєскова про двійників Путіна

Речник Кремля Дмітрій Пєсков після новин про "смерть" Владіміра Путіна вкотре спростував, що замість російського президента на публіці з'являються його двійники. Він наголосив, що Путін буцімто не користується послугами дублерів.

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що це повідомлення Пєскова є найважливішим за останні 10 днів.

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Чи варто вірити Пєскову

Після вкиду про "смерть Путіна" Дмітрій Пєсков не полишає тему двійників російського президента.

Це третє підтвердження і друге особисто Пєсковим. Тому що одне підтвердження було через росЗМІ – не сам речник Путіна про це говорив. В анонсовану "смерть" Путіна мені дуже хотілось повірити, проте я мав великі сумніви,

– зазначив експрацівник КДБ.

Оскільки Пєсков втретє говорить про це (третій – де факто, а другий – особисто), зауважив Жирнов, й так довго пояснює, що у Путіна нібито немає двійників, є всі підстави схилятися до версії "Генерала СВР" Солов'я щодо справжньої смерті Путіна.

Чому Дмітрій Пєсков порушує тему двійників Путіна: дивіться відео

"З Пєсковим дуже просто: якщо він говорить "ні", це означає "так". Якщо він говорить, що є "один Путін", це означає, що насправді їх 25. І якщо Пєсков говорить, що у Путіна немає двійників, значить він їх має. Тому це дуже важлива новина", – пояснив Сергій Жирнов.

Що відомо про двійників Путіна

Дмітрій Пєсков 4 листопада відреагував на інформацію про двійників Путіна. Він зазначив, що, мовляв, в телеграм-каналах пишуть, "скільки двійників" має президент Росії. За його словами, "зараз експерти гадають, їх три чи чотири". Проте Пєсков наголосив, що "Путін у нас один"

Раніше, 24 жовтня, коментуючи інформацію про "смерть" Путіна російському ЗМІ, Пєсков заявив, що повідомлення про двійників Путіна є "абсурдними інформаційними "утками". Він додав, що в очільника Кремля "немає двійників", і нічого, окрім "посмішки", ці повідомлення не викликають.

Також тему двійників Путіна його речник коментував у квітні. Тоді він називав так інформацію "брехнею", зазначивши, що очільник Кремля "мегаактивний", і не підтвердив повідомлення, що Путін "сидить в бункері", а замість нього працюють "багато двійників".