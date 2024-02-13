Двійники в Путіна точно є: з якою метою він їх використовує

Довкола теми двійників Владіміра Путіна багато різних маніпуляцій. Але двійники в нього точно є.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що багато диктаторів свого часу мали двійників. І Путін – не виняток.

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Двійники Путіна виконують одне просте завдання. Він боїться за своє життя.

Головна мета кожного двійника, не лише путінського, це – зловити кулю. Було чудове кіно "Диктатор" 2012 року. Це – класика. Зловити кулю за господаря. Більше нічого взагалі від них не треба. Не знаю, скільки в Путіна двійників, 2 чи 3. Але вони точно у нього є,

– сказав Ступак.

Відрізнити двійника не так і складно. Путін завжди побоюється зустрічатися з людьми, тому часто відгороджується від них багатометровими столами або іншими перепонами. Двійники ж спокійно виходять до людей.

Чи варто довіряти анонімним телеграм-каналам про Путіна

Як наголосив Ступак, у Росії є один відомий телеграм-канал, де нібито видають інсайди про двійників Путіна, його життя тощо. Не варто вірити цій інформації.

Не читайте такі телеграм-канали. Не можуть там постійно вивалювати якісь інсайди, щоб його не прикрили в Росії. Там вже десь півтора року триває активний процес деанонімізації різних телеграм-каналів. На адміністраторів виходять і пропонують гроші за те, щоб не писали нічого поганого проти конкретних осіб. Людина торгується, і її затримують за вимагання коштів,

– сказав Ступак.

До пори до часу такі телеграм-канали існують, доки їх не прикриють. Така ж історія була і, наприклад, з Ігорем Гіркіним.

Двійники Путіна: коротко