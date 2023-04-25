Двійники Путіна виконують важливу функцію, але на Донбасі його не було, – Яковенко
Довгий час точаться суперечки про те, чи має Владімір Путін двійників і скільки. Так, наприклад, він не був на тимчасово окупованих територіях України, ці поїздки за нього робив двійник.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він переконаний, що спілкування з простими людьми на тимчасово окупованих територіях були зняті з реальним Путіним, але на знімальному майданчику в Росії.
Дивіться також Коли Путін опиниться в Гаазі, чому Росія не вийде з-під санкцій: що пишуть західні ЗМІ
Яковенко зауважив, що двійники у Путіна були, є і будуть. Вони були не лише у нього, а й в низки керівників інших країн.
Владу навряд може перебрати двійник
Подейкують, що Путін навіть побоюється своїх двійників. Яковенко ставиться до цього скептично, адже це лише люди схожі на нього.
Путін – це не технічна людина, на нього покладені функції своєрідного наглядача, "рішали", це дуже важливі функції,
– додав мовець.
Він переконаний, що якась технічна людина не може замінити кремлівського диктатора, і на це ніхто не піде. Це навіть важко уявити, що замість Путіна можуть поставити людину схожу на нього.
Яковенко розповів про двійників Путіна: дивитись відео
Двійники на окупованих територіях
Зараз з'являється все більше аналітики та розслідувань, які виявляють, що в певних місцях був не Путін, а його двійник. Опозиціонер вважає, що на переговорах з державними діячами важко уявити путінського двійника, а от на окупованих територіях України важко уявити справжнього Путіна.
Так на відео бесіди з місцевими робітниками в Маріуполі точно був Путін, однак це відео було зняте не в самому місті.
Тому що показати близько обличчя людини, що говорить і видати її за двійника – це неможливо. Це було зроблено по-іншому. Звісно, ні в якому Маріуполі Путін не був, це просто монтаж,
– переконаний журналіст.
За його словами, одна особа в знімальній студії говорить з людьми, що одягнені в робочий одяг, а інша – їздить Маріуполем. Другого показують здалека, бо це двійник.
""Мосфільм" – це не Голлівуд, але там цілком можуть зробити такий монтаж", – додав спікер
Що відомо про двійників Путіна
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що під час нещодавньої поїздки на захоплені окупантами частини Луганської та Херсонської областей приїжджав не Путін, а його двійник. Адже справжній Путін надто береже своє здоров'я, і навіть зі світовим політичними лідерами проводить зустрічі на відстані 18 метрів.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов сказав, що Путін не відвідував тимчасово окуповані території України. Так його не супроводжував президентський борт, який є обов'язковим за протоколом.
- Сергій Жирнов вважає, що справжній Путін зустрічається із впливовими європейськими лідерами, однак є кілька факторів, що вказують на поїздки саме двійників на тимчасово окуповані українські території.