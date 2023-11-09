У Путіна програшна позиція: як Кремль змусили виправдовуватися щодо двійників

Питання щодо двійників Владіміра Путіна тепер порушують самі росіяни. Про це говорять на пропагандистських телеканалах і навіть запитують самого диктатора під час зустрічей.

Таку тему Кремлю нав'язали й тепер влада не може залишити її без уваги. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, сьогодні ніхто не слухає про що говорить диктатор на людях, всі лише оцінюють справжній це Путін чи ні.

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Ситуація не на користь Путіну

Росіяни самі "підігрівають" цю тему. Щобільше, на думку Жирнова, всі заяви рупора Кремля Дмітрія Пєскова треба сприймати навпаки. Тому якщо він говорить, що Путін – один, їх насправді двоє.

Японський телеканал навіть проводив розслідування, у якому експертів попросили дослідити відео та аудіозаписи російського президента. Вони дійшли висновку, що Путін, який колись відвідував Маріуполь, на 53% сходиться з тим Путіним, який був на параді 9 травня. А Путін, який відвідав Керченський міст, схожий до нього лише на 40%. Так експерти фактично підтвердили, що це були двійники.

Тепер Кремль не сам формує порядок денний, а лише змушений виправдовуватися,

– зауважив Сергій Жирнов.

Ситуацію не покращують появи російського диктатора на публіці. Там він дивує заявами та манерою спілкуватися з людьми.

"У Путіна програшна позиція. Окрім ситуації з двійниками, він видає абсурдні заяви й це йому ніяк не допомагає", – підкреслив Жирнов.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії пояснив, яка ситуація з двійниками Путіна: дивіться відео

На початку листопада так званий російський президент покладав квіти до пам'ятника. Після цього він почав обіймати маленьких хлопчиків і запитувати їхній вік. Тоді 7-річна дитина запитала диктатора, чи справді він – це Путін, на що той відповів – "Поки".

"Це настільки програшна піар-кампанія та загалом його комунікаційні можливості, що виникає питання, хто цим всім керує чи, можливо, Путін справді зійшов з глузду", – сказав Жирнов.

Що кажуть експерти про двійників Путіна