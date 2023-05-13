Двобій "Кинджала" та Patriot: у Повітряних силах відреагували на публікацію СNN
Напередодні українські військові за допомогою ЗРК Patriot збили російський "Кинджал". Такий результат є безпрецедентним.
Видання CNN пише, що Росія намагалася атакувати гіперзвуковою ракетою саму систему Patriot. Однак підтвердити цю інформацію можна було б у випадку, якби "Кинджал" прилетів, а цього не сталося. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Якщо він збитий високо в небі над Київщиною, не так просто дізнатися, куди він цілив. Тут хіба дані розвідки можуть підтвердити, що ворог мав на меті уразити,
– відзначив речник.
Навіть у випадку, якщо Patriot захистив сам себе, це теж непоганий результат. Будемо сподіватися, що таких систем у нас буде більше.
Ігнат про нічну атаку, статтю CNN та ракети Storm Shadow: дивіться відео
Що відомо про ліквідацію "Кинджала"
- Українським військовим 4 травня вдалося знищити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Проте офіційно цей факт підтвердили лише 6 травня. Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що іноді на коментар потрібно зачекати трохи довше, ніж зазвичай.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що противник випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К. Ворожу ціль ліквідувало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot, який здатен знищувати балістичні ракети.
- Варто згадати, що раніше росіяни постійно хизувалися тим, що ця зброя "нє імєєт аналагав", і протистояти їй буцімто неможливо. Що ж, з кожним днем у росіян стає все менше приводів для гордості.