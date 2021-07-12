З двох причин: чому Путін вважає, що Україні не потрібен Донбас

Володимир Путін заявив, що Україні нібито взагалі не потрібен Донбас. Він у традиційній та абсурдній манері сказав, що Київ не налаштований серйозно обговорювати особливий статус регіону.

Новий абсурд від Путіна

Україна буцімто влаштовує на Донбасі "криваві провокації" та вдає з себе "жертву". Про це президент країни-агресора заявив у своїй цинічній статті українською мовою.

Рекомендуємо Зеленський пояснив, від чого залежить завершення війни на Донбасі

Путін вважає, що намаганням врегулювати ситуацію на Донбасі Київ просто привертає до себе увагу якихось "зовнішніх покровителів і хазяїв".

Очільник Кремля запевняє, що Києву, мовляв, Донбас взагалі не потрібен. Для пояснення таких слів він навіть придував аж 2 причини:

мешканці Донбасу "ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами";

Україна не хоче домовлятися з так званими терористичними "ДНР" та "ЛНР".

Всі дії України нібито засновані на "постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога". А займається цим Київ, на думку Путіна, "під протекторатом західних держав".

Що відомо про статтю Путіна

У своїй писанині очільник Кремля розповів про "історичну єдність українців та росіян". Він навіть назвав твори Шевченка, Сковороди та Котляревського не українським, а "спільним надбанням".

Війну на агресію на Донбасі Путін охрестив всього лиш "стіною непорозуміння".