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22:53, 26 червня
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Джим Керрі створив свою версію обкладинки для Time із Трампом

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Джим Керрі створив свою версію обкладинки для Time із Трампом
Джим Керрі створив свою версію обкладинки для Time із Трампом / Колаж 24 канал

Голлівудський актор Джим Керрі намалював своє бачення обкладинки для журналу Time із зображенням президента США Дональда Трампа з дівчинкою-мігранткою, продовживши тему розділення сімей мігрантів.

Відповідне зображення актор опублікував у своєму Twitter-акаунті.

24 канал повідомляв, що 22 червня редакція журналу Time зобразила на обкладинці видання колаж із зображенням дитини, яка плаче, і Трампом. Темою номера стала жорстка політика влади США щодо мігрантів, зокрема розділенням їхніх сімей. До малюнка був доданий підпис "Ласкаво просимо в Америку".

Читайте також: Скандал навколо обкладинки TIME: відомі нові подробиці про дівчинку, зображену поруч із Трампом

У свою чергу Джим Керрі створив альтернативний малюнок, на якому зображений Трамп, який б'є маленьку дитину. Актор підписав обкладинку "Ось твої правові гарантії".

"Я виправив скандальну обкладинку Time. Так набагато краще. Не дякуйте", – написав Джим Керрі.

 

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новини США Голлівуд ЗМІ біженці
Джерело: 24 канал
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