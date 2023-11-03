Хаос в Афганістані й підтримка України та Ізраїля: якими були 3 роки каденції Байдена

Рівно три роки тому відбулися вибори, на яких Байдена обрали господарем Білого дому. Чого вдалося досягнути його адміністрації за цей період – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Тимчасовий президент

"Моя перемога стане містком між різними поколіннями", – казав Джо Байден перед президентськими виборами у США 2020-го року.

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Тоді, за кілька тижнів до свого 78-річчя, колишній віцепрезидент вважався перехідною фігурою, яка через чотири роки передасть естафету комусь із молодих демократів. Сьогодні, 3 листопада, минає три роки з часу проведення попередніх виборів. За цей час Байден став ще одним із тих, хто підтверджує вислів Мілтона Фрідмана: "Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове".

За рік до чергових виборів президента демократи так і не спромоглися знайти більш популярної альтернативи вже майже 81-річному дідусеві, стан здоров'я якого погіршується на очах. Чи зможе Байден у разі перемоги допрацювати ще чотири роки другого терміну – це велика загадка і величезний ризик для Демпартії.

Утім, на долю чинної адміністрації вже випало чимало випробувань. Як усередині країни, так і на зовнішній арені перед Сполученими Штатами постає безліч викликів, на які потрібно миттєво знаходити відповідь. У деяких випадках команда Байдена реагує загалом правильно (наприклад, підтримуючи Україну та Ізраїль), але іноді своїми діями спричиняє справжній хаос (як у випадку з виведенням військ з Афганістану).

Врятувати Байдена може тільки Трамп

На внутрішній арені, що так чи інакше завжди є пріоритетом для американської влади, адміністрація Байдена загалом діяла в стилі характерному для представників Демократичної партії: через збільшення державних витрат і підвищення податків.

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Прийшовши до влади під час пандемії коронавірусу, президент одразу почав працювати над наданням коштів для ліквідації її наслідків. Уже в березні 2021 року був ухвалений закон про виділення 1,9 трильйона доларів, а загальна сума згодом зросла ще на кілька трильйонів.

Завдяки цьому економіка отримала потужний поштовх до відновлення. На відміну від ЄС, Китаю чи інших світових лідерів, США швидко повернулися до високих показників зростання ВВП.

: інфляція перевищила рекордні показники за останні 40 років (понад 8% у річному вимірі), у відповідь на що Федеральна резервна система була змушена підвищувати відсоткові ставки. Як наслідок, американці вперше за багато років відчули подорожчання кредитних коштів: тепер замість 2 – 3% річних за новий будинок чи автомобіль їм доводиться платити 8 – 9%, що є суттєвою різницею.

Як свідчать опитування, американці вважають, що республіканці можуть дати раду в питаннях економіки краще, ніж демократи. Подібні тенденції стосуються й інших сфер внутрішньої політики: охорони кордонів, правопорядку, освіти тощо. Зазвичай така ситуація означає великі проблеми для чинної влади.

Дивовижно, але республіканці не поспішають цим користуватися: вони збираються висунути проти Байдена єдиного політика, який має високі шанси програти йому на загальних виборах – Дональда Трампа.

Згідно з опитуваннями, інші лідери республіканських праймеріз – Рон Десантіс, Ніккі Гейлі – мали б набагато вищі шанси проти постарілого президента, тому що просто не мають такого високого антирейтингу, як у Трампа.

Від Афганістану до України

На зовнішній арені Байден почав свою каденцію з кількох невдалих рішень. Навесні 2021 року були зняті санкції з "Північного потоку-2", що на той час засмутило всіх українців. А через кілька місяців відбувся хаотичний вихід з Афганістану, що обернувся катастрофою для підтримуваного американцями уряду в Кабулі. Талібан не тільки повернув собі владу, але й захопив сотні одиниць воєнної техніки. Імовірно, саме події в Афганістані стали зеленим світлом для Владіміра Путіна, який відкладав вторгнення в Україну саме через загрозу реакції Вашингтона.

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На щастя, з початком повномасштабної російсько-української війни адміністрація Байдена почала рухатися в правильному напрямку, хоч і не одразу. Традиційно для себе американці не поспішали надавати нам всеосяжну допомогу, хоч і говорили про те, що будуть з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

З одного боку, виключно завдяки позиції Вашингтона ми сьогодні маємо зброю, що допомагає нам зупиняти окупантів: США надали приблизно половину всього озброєння, отриманого Україною, з початку 2022 року.

З іншого боку, ми досі не одержуємо зброю тих видів і в тих масштабах, що дозволили б нам відвойовувати окуповані території.

Багато американських оглядачів не розуміють, чому адміністрація Байдена затримує передачу нам літаків, ракет великого радіуса дії, раніше – систем РСЗВ і ППО. Надавши все це швидше, Вашингтон міг би суттєво заощадити, адже українці могли б повернути втрачені землі значно швидше. Сьогодні ж навіть отримання всього переліку побажань Києва матиме набагато менший вплив на лінію фронту, і війна може затягнутися на багато років, протягом яких Україна потребуватиме постійної американської підтримки.

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Так чи інакше, чинний президент США і його команда дають нам певний рівень упевненості в тому, що надання допомоги не буде раптово перервано. Можливо, цього не станеться і в разі перемоги Трампа чи іншого республіканця, але підхід до російської проблеми в них, імовірно, буде інакшим.

Джо Байден – це не Білл Клінтон чи Барак Обама. Він не є популярним політиком, якого обожнює публіка, і якого будуть підтримувати, незважаючи ні на що. Джо Байден – це продукт обставин, який зміг ухопитися за свій шанс під завісу майже 60-ти років політичної кар'єри. Його перший термін поки що не можна назвати успішним, однак він має чудові шанси на перемогу у 2024-му, якщо обставини знову складуться належним чином.

Хай там як, ми бажаємо президенту міцного здоров'я і довгих років життя. А також усвідомлення того, що в інтересах американського народу українська перемога повинна бути досягнута якнайшвидше.