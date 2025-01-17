США було відомо про війну в Україні до її початку: Байден поділився деталями розмови з Путіним

Президент США Джо Байден ще до початку повномасштабної війни в Україні знав про плани Владіміра Путіна. Ще за деякий час до цього російський диктатор говорив Байдену, що хоче поабчити "кінець Європи".

Про це 24 Канал пише з посиланням на інтерв'ю Джо Байдена виданню MSNBC.

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В США знали про плани Росії

За три тижні до того, як Путін зібрав свої війська вздовж українського кордону, Джо Байден дізнався про плани диктатора.

Генрі Кіссінджер зателефонував мені за 10 днів до своєї смерті й сказав: "З часів плану (ймовірно плану Маршалла – 24 Канал) Європа не дивилася на Росію з таким страхом, як до цього часу". А Путін сказав мені, що хоче побачити кінець Європи,

– зазначив Байден.

Президент США у зв'язку із загрозою вирішив посилити НАТО. Він зазначив, що витратив достатньо багато часу, щоб об'єднати країни Альянсу. До НАТО також було вирішено взяти Фінляндію і Швецію, які також могли бути під загрозою російського нападу.

Джо Байден також додав, що Росія не змогла швидко досягнути свого плану. Натомість країна-агресорка сама має серйозні втрати внаслідок збройного наступу на Україну.

Знаєте, вони (Росія – 24 Канал) втратили понад 670 000 людей, поранених чи загиблих. Привезли північнокорейців.

Вони теж зазнають великих втрат, це не означає, що вони втратять усе, але це означає, що вони не зможуть здобути ту перемогу, яку уявляли,

– сказав президент США.

Під час розмови з Байденом Владімір Путін, зокрема, розпитував, чи немає в Європі ядерної зброї та чи не стане Україна членом НАТО. Президент США тоді відповів, що Україна не ввійде до Альянсу, доки значно не змінить свою систему. Але попри це США не відмовилися допомагати Україні.

Допомога Україні за президентства Байдена

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауважив, що Джо Байден проявив себе добре під час повномасштабної війни в Україні. Дійсно, рішення Байдена Байдену щодо об'єднання НАТО для підтримки України та вступ до Альянсу Фінляндії та Швеція змінили історію. Сполучені Штати надавали Україні зброю, хоча і повільними темпами. Справжньою підтримкою з боку Байдена став дозвіл на використання ракет по території Росії.

Іван Ус також додав, що з'являється багато питань щодо подальшої підтримки України з боку США після того, як посаду президента офіційно обійматиме Дональд Трамп.