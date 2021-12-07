Болтон пропонує НАТО на ротаційній основі розмістити війська в Україні
7 грудня 2021 , 12:16Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Ексрадник президента США розповів, як можна стримати Росію від ескалації в Україні. Зокрема, Джон Болтон радить розмістити в Україні війська НАТО на ротаційній основі.
Необхідно, щоб Путін зрозумів, що це неприйнятно, – політик
США мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі можливого російського загострення. Про це радник Дональда Трампа із питань національної безпеки заявив у інтерв'ю.
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Нам потрібно переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими,
– наголосив Болтон.
Російська війська біля кордону України: що треба знати
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія масово стягує свої війська до кордону України. Згодом цю інформацію підтвердила наша розвідка.
- За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може піти у наступ у січні 2022 року. Наразі біля наших кордонів перебуває понад 94 тисячі військових Росії.
- Водночас урядовець припускає, що кількість ворожих армійців може зрости і до 175 тисяч. Адже саме таку цифру назвало видання The Washington Post.
- Глава німецької фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер вважає, що у разі нападу Росії на Україну, скандальному газопроводу "Північний потік-2" настане кінець.
- До речі, у Кремлі традиційно спростовують інформацію про напад. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров навіть заявив, що це Україна "стягує війська" до тимчасово окупованого Донбасу.
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