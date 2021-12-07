Болтон пропонує НАТО на ротаційній основі розмістити війська в Україні

Ексрадник президента США розповів, як можна стримати Росію від ескалації в Україні. Зокрема, Джон Болтон радить розмістити в Україні війська НАТО на ротаційній основі.

Необхідно, щоб Путін зрозумів, що це неприйнятно, – політик

США мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі можливого російського загострення. Про це радник Дональда Трампа із питань національної безпеки заявив у інтерв'ю.

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Нам потрібно переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими,

– наголосив Болтон.

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