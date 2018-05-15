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Джорджина Чапман вперше розповіла про життя після розлученням зі скандальним Гарві Вайнштейном

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Гарві Вайнштейн і Джорджина Чапман
Гарві Вайнштейн і Джорджина Чапман / Фото з відкритих джерел

Екс-дружина сканадального кіномагната Гарві Вайнштейна, якого восени 2017 року більше 40 жінок звинуватило у сексуальних домаганнях і згвалтуваннях, Джорджина Чапман дала відверте інтерв’ю про пережитий біль та страждання після розлучення з чоловіком.

Про це британська актриса поділилась для американського видання Vogue.

Жінка розповіла, що ніколи не могла би собі подумати, що Вайнштейн міг пропонувати актрисам ролі в обмін на секс. Хоч вона інколи і підозрювала Гарві у зрадах, але була дуже наївною і думала, що тільки накручує себе.

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"У мене не було ніяких підозр. У нас був щасливий шлюб. Завдяки Гарві я була впевнена в своєму майбутньому і в майбутньому наших дітей. Він здавався мені прекрасним батьком. Іноді я думала, що він мені зраджує, але я була страшенно наївною", – зізналась Джорджина.


Гарві Вайнштейн і Джорджина Чапман

Коли ж екс-дружина почула про всі звинувачення щодо Гарві Вайнштейна, вона боялась з'являтися на публіці, оскільки думала, що своїм виходом вона може образити постраждалих дівчат.

Спочатку я просто не могла нічого робити, мене паралізував шок. Потім я почала себе жаліти і думати, що абсолютно не заслужила всього цього. А потім до мене дійшло, що все це правда і це все дійсно сталося. Я повинна все це усвідомити. Я зобов'язана рухатися вперед,
– додала співзасновниця бренду Marchesa.

Після скандалу їй довелось звернутись за допомогою психоаналітиків, тому що вона не знала, як жити далі. Зараз вона намагається більше думати про своїх дітей.

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"Це все ще так свіжо і болісно. Днями я піднімалася по сходах і раптом зупинилася. Мені здавалося, що все повітря просто вибитий з моїх легенів і мені нема чим дихати. У мене бувають моменти люті, моменти сум'яття і моменти сумніву. У мене бувають моменти, коли я просто плачу, думаючи про своїх дітей. Яке буде у них життя? Що їм розповідатимуть люди? Адже вони люблять свого батька і від цього мені стає ще важче", – підсумувала розбита дизайнерка.


Гарві Вайнштейн з Джоржиною та донькою

Наразі Гарві Вайнштейн і Джорджина Чампан перебувають в стадії розлучення. У шлюбі пара перебувала з 2007 року, у них народилось двоє дітей – Індія Перл Вайнштейн і Дашіелл Вайнштейн. Після секс-скандалу Гарві відправили на лікування в Аризону у спеціалізовану клініку, а слідчі досі розглядають його справу щодо сексуальних злодіянь в Голлівуді.

Теги: LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Гарві Вайнштейн Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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