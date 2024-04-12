Це не примусова міра: у Міноборони роз'яснили, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаних
У Міноборони детально пояснили, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаних. Перед усім у відомстві зазначили, що реєстрація там буде необов'язковою.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода" наголосив, що військовозобов'язаних не каратимуть, якщо вони не реєструватимуться в е-кабінеті військовозобов'язаних.
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Як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаних
Лазуткін повідомив, що електронний кабінет військовозобов'язаних створять автоматично. Реєструватися в ньому можна буде за бажанням.
Електронний кабінет буде створено автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, що якимось чином карається. Наразі принаймні так
– сказав Лазуткін.
За словами представника Міноборони, це зручно, оскільки "не треба буде приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, стояти у черзі".
Ще раз наголошую: це просто зручний сервіс для людей, які користуються інтернетом і мають смартфон,
– сказав Речник.
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Переваги е-кабінету військовозобов'язаних
Раніше заступниця глави МО Катерина Черногоренко розповіла, що в Україні для кожного військовозобов'язаного створять електронний кабінет.
Вона також заявила, що за допомогою е-кабінету вони можуть з будь-якої зручної локації, до прикладу з дому чи з кафе оновити свої дані.
Також автоматизується послуга отримання статусу учасника бойових дій. Військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде швидко.